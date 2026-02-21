Video: Hijo de Allan Alemán habría protagonizado trifulca en juego de la U-15 de Saprissa

Uno de los hijos de Allan Alemán habría protagonizado una trifulca, en un partido contra San Carlos, correspondiente a la categoría Sub-15 de Saprissa.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que Ian Alemán, quien se desempeña como delantero de las ligas menores del equipo morado, habría golpeado a un jugador de los toros. La acción le costó que le sacaran la tarjeta roja.

Ian Alemán, hijo de Allan Alemán (junto al jugador de San Carlos) protagonizó un pleito en un juego entre Saprissa San Carlos, de la categoría Sub-15. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Lo que pasó en el San Carlos vs Saprissa

En las redes de Tele San Carlos se aprecia cuando una jugada que parecía normal terminó en la agresión de Alemán al sancarleño.

El jugador morado lo vuelve a ver y le da un manotazo en la cara, lanzando al muchacho de San Carlos al suelo. Luego, le da una patada y de inmediato, el arquero de los toros se va encima del futbolista saprissista.

Hijo de Allan Alemán protagonizó pleito en San Carlos

El árbitro se acerca al jugador de la S para expulsarlo y de inmediato, jugadores de los dos equipos se pusieron a discutir y Alemán estuvo a punto de pelear con otro de los muchachos de San Carlos.

Uno de los compañeros de Alemán, llamado Samuel Díaz también se ganó la roja por reclamos al central.