Video: Joel Campbell habla del penal que falló Anthony Contreras

El delantero de la Selección Nacional, Joel Campbell, se refirió al penal que falló Anthony Contreras en el partido de vuelta de la final de la segunda fase ante el Deportivo Saprissa, en el estadio Coyella Fonseca.

Anthony falló el penal en el peor momento. (Rafael Pacheco Granados)

Pero, ¿le tiró a su compañero de selección?

Contreras falló el penal al minuto 90 y si anotaba, el partido se empatada y mínimo, obligaba a los penales, pero lo falló y Saprissa ganó la segunda fase. Ahora, Saprissa y Club Sport Herediano definirán en dos partidos más quien es el campeón nacional.

“Están haciendo un drama, un penal lo bota cualquiera. Para mí, Anthony es de los mejores tiradores de penales del país, ha tirado como quince penales y ha botado dos, o sea tiene una efectividad muy buena”, expresó Campbell en el programa Cracks de TD+, este miércoles.

Gilberto Martínez le preguntó que si era lo mismo tirar un penal en un partido regular, que en una final al minuto 90.

“Obviamente no, pero cualquier jugador va a tener nervios, desde Messi hasta cualquiera y va a correr el riesgo de botarlo, porque lo va a tirar”, añadió.

“Pero yo me pregunto, la gente qué hubiera pensado si no lo tira Anthony y lo tira otro... es que le tocaba a él, es el tirador del equipo, no hay otro, si más bien, no agarra la bola, la gente va a preguntar, ¿diay pero el tirador es Anthony, por qué no lo agarró, tuvo miedo, tuvo esto?”, añadió.

“Ël es el tirador, él tomó la responsabilidad, lastimosamente, no se le dio pero el próximo penal lo va a tirar él igual, porque es muy buen tirador de penales”, dijo.