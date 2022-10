Kenneth Vargas sobre el penal: “Le pregunté (a Anthony) si lo podía tirar yo”

El delantero Kenneth Vargas tuvo una conversación muy interesante con su compañero de equipo Anthony Contreras, el viernes en la noche, mientras jugaban playstation, antes del partido de vuelta de la final de segunda fase ante el Saprissa.

Vargas y Contreras se imaginaron la posibilidad de tirar un penal en el último minuto del partido y por esas cosas del destino, la oportunidad se les presentó, tal como lo hablaron.

El gesto que muestra Anthony antes de la ejecución no da tanta seguridad. (Rafael Pacheco Granados)

La jugada se dio al minuto 86, pero el lanzamiento se ejecutó hasta el 90, ya que hubo reclamos morados en la acción y hasta se fue expulsado el portero suplente de Saprissa, Aarón Cruz.

Fue Anthony, el penalero florense, el que tomó la pelota, decidido a lanzar el penal para forzar a tiempo extra, pero el portero Kevin Chamorro tenía otros planes. Contreras tiró demasiado suave el penal y el guardameta hizo su trabajo.

Pero, lo que la gente no sabe es que Vargas se aproximó, instantes antes de que Contreras, hiciera el lanzamiento y le hizo una petición muy especial.

“De hecho se lo pedí a Tony antes de que todo pasara, le pregunté si lo podía tirar yo”.

¿Qué respuesta obtuvo?: “Me dijo que estaba cien por ciento seguro de lo que iba a meter, en el momento me hubiera gustado tirarlo, pero es él quien tira los penales”, dijo.

Generalmente en los equipos hay jerarquías a la hora de tirar penales y aunque Vargas dice que en el Team cualquiera podía hacerlo, Anthony es quien tiene la primera opción.

“Si él se sentía bien lo tiraba. No había fallado ninguno con Herediano, pero un penal lo falla cualquiera. Han fallado Messi y Cristiano, no veo por qué él no pueda fallar.

“Está claro que nos estamos jugando la final, él es joven y un penal así nunca lo había tirado (en esa circunstancia), pero somos humanos, no somos perfectos”, confesó el jugador florense.

Contreras le dijo a Kenneth que iba a meter el penal. (Rafael Pacheco Granados)

El jugador confesó que el camerino quedó golpeado luego de la derrota ante Saprissa 1 a 0 pues les quitó una ilusión por la cual han trabajado todo el torneo.

“Sí estamos golpeados, queríamos ser campeones invictos, no vamos a estar felices. No se dio, ahora hay que pasar la página. Tenemos una linda oportunidad para campeonizar en dos partidos”.