Video: Johan Venegas mandó un mensaje a sus críticos

Johan Venegas se fue de doblete este martes y afirma que tiene la confianza al tope

El delantero de Alajuelense, Johan Venegas, mandó un mensaje muy directo tanto con goles como en sus redes sociales después de marcar un doblete ante el Real España este martes por Liga Concacaf.

Venegas tiró una chinita en sus redes sociales que no le dará gusto a las críticas ni a quienes le tiran y tiran, principalmente por su desempeño con la selección de Costa Rica.

“No creían en mí... pues Dios lo hizo”, escribió con un par de emojis de un tiro al blanco representando las anotaciones conseguidas ante los catrachos.

Compañeros de selección o excompañeros como Francisco Calvo y Allan Cruz felicitaron al Cachetón con emojis de aplausos y llamitas.

Luego de la mejenga ante los aurinegros, Venegas también dio declaraciones a Concacaf y en un video facilitado por la oficina de prensa del club.

“Me siento muy contento y agradecido con Dios, la gente de Concacaf me dijo que me dieron el primer gol, siempre lo he dicho, entre más trabajo más suerte tengo, estoy muy contento con Dios, con mis compañeros que siempre me apoyan, con mi esposa Kimberly y mis hijos, muy feliz con todos ellos”.

“Este equipo quiere hacer cosas importantes, sabemos que este último tiempo hemos pasado momentos muy difíciles, muy duros como institución y necesitamos de todos, (los aficionados) queremos crean en nosotros una vez más y esperemos darle esa alegría a todos ustedes”, dijo.

Venegas se consolidó este martes como el goleador histórico de la Liga Concacaf con 17 goles, marcados en sus paso por Saprissa y ahora con Alajuelense.

Johan Venegas dedicó doblete conseguido ante Real España

En el torneo nacional también anda rondando las primeras posiciones con seis pepinos, a dos del líder, el paraguayo del Municipal Grecia, Fernando Lesme quien ya acabó su participación en el torneo.