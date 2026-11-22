Leandro Paredes sufrió un desmayo mientras brindaba una entrevista en vivo tras la final de la Copa Sudamericana. (LUIS ACOSTA/AFP)

Lo que debía ser una celebración terminó en un momento de angustia. Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, sufrió un desmayo en vivo mientras brindaba una entrevista televisiva este sábado 21 de noviembre, después de conquistar la Copa Sudamericana 2026.

El futbolista argentino se encontraba conversando con la señal DSports cuando repentinamente se desvaneció frente a las cámaras, lo que provocó una rápida intervención para auxiliarlo.

El incidente ocurrió en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, Colombia, donde Boca había derrotado 2-0 al Atlético Mineiro.

¿Por qué se desmayó Leandro Paredes?

De acuerdo con información publicada por los medios argentinos Olé, TN y La Nación, el jugador sufrió una baja de presión arterial relacionada con el intenso calor y el agotamiento físico.

Las altas temperaturas y la humedad de Barranquilla ya le habían pasado factura durante el partido.

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De hecho, Paredes había solicitado su sustitución al minuto 58, cuando apenas habían transcurrido 13 minutos del segundo tiempo.

Poco después de los festejos por el título, el mediocampista volvió a sentirse mal, esta vez mientras atendía a la prensa.

¿Cómo está Leandro Paredes después del desmayo?

. El capitán de Boca Juniors recibió atención inmediata después de desvanecerse frente a las cámaras. ( Instagram Leo Paredes. /Instagram Leo Paredes.)

La situación generó preocupación entre quienes presenciaron la entrevista, pero el futbolista recibió asistencia inmediata.

Según los reportes, Leandro Paredes recuperó el conocimiento pocos minutos después y pudo dirigirse al vestuario por sus propios medios.

El capitán de Boca Juniors se encuentra estable y fuera de peligro, por lo que el episodio no pasó a mayores.

El susto quedó registrado durante la transmisión televisiva, en medio de una jornada que había comenzado con la alegría del título continental.