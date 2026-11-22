Boca Juniors quedó campeón de la Copa Sudamericana, logrando acabar con 18 años sin un título internacional, en un duelo en el que superaron 2-0 al Atlético Mineiro de Brasil, que desde la gradería se vio superado por una hinchada argentina que empezó ganando la final desde ahí, tras un tremendo ambiente.

El juego comenzó con una acción insólita, en la que apenas a los 3 minutos, el nerviosismo de los brasileños se vieron reflejados en su arquero Everson, quien soltó una pelota que le quedó a Merentiel, que de manera aún más increíble la pegó en el poste cuando solo tenía que empujarla para abrir la lata.

Boca logró vencer a Mineiro para ganar la Copa Sudamericana. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

El dominio de los argentinos era notorio ante unos brasileños que no encontraban respuesta de nada, y eso lo transformó en el marcador Santiago Ascacíbar a los 16, con el primero del duelo que se disputó en Colombia.

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Boca siguió con las mejores acciones del juego, y una vez más fue Merentiel en la reposición de la primera mitad, quien en un mano a mano pudo sentenciar la final, pero una vez más el delantero de los Xeneizes no estuvo acorde al escenario y la dejó ir.

Eso sí, el atacante tuvo su revancha a los 48, cuando, tras un pase de la muerte, cerró la pinza y colocó el segundo para Boca, con lo que la gradería explotó en algarabía porque el cetro de la Sudamericana estaba cada vez más cerca.

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Los de Brasil se dieron cuenta de que estaban jugando una final tras el segundo gol, y con ello empezaron a atacar en la búsqueda de poder meterse en el partido, pero esto no ocurrió, y más bien fueron los argentinos quienes tuvieron otra opción para rematar el compromiso con una tercera anotación, pero la fallaron.

Boca logró ganar la final y no solo llevarse el trofeo para Argentina, sino que encima acabó una maldición de 18 años sin ganar un título internacional, tras la Recopa Sudamericana del 2008, y pese a que el gran objetivo de los xeneizes siempre es la Libertadores, esta Sudamericana es una forma de recuperar la memoria en cuanto a grandeza fuera de sus fronteras.