“Yo ya estaba casado, entonces empecé a trabajar en el campo, pero lo del café no me gustaba y me dediqué a comerciar, a comprar cosillas para ir a vender a pulperías y bazares con el Toyota. Luego papá me dio permiso de venderlo y conseguí un Pick up, que fue el primer Hilux del pueblo, pese a que era viejo”, recuerda este comerciante de carnes y embutidos.