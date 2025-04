(Video) Miguel “Piojo” Herrera será muy mandón en el banquillo, pero en la casa manda la esposa

En el banquillo de la Sele manda duro, impone la disciplina y no negocia el esfuerzo, pero en la casa no le queda otra que decir: “sí mi amor, usted manda”, confesó entre risas, Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Selección Nacional.

El Piojo confesó algunas cosas de su dinámica familiar, en la cual se convierte en un papá amoroso y chineador, que se derrite por sus nietos. Además, reconoce que quien lleva los pantalones y bien puestos, es su señora.

“(Ríe) Yo mando en el banquillo, pero en la casa, como dicen, uno tiene la última palabra: “Sí mi amor, lo que tú digas”.

“Eso lo sabemos todos. Nos la damos de que somos los que decidimos, pero no es así, en la casa hay otras circunstancias”.

“Vivo rodeado de mujeres, y con mis dos nietos (hombres) nos hacemos fuertes, pero en la cancha trato de que los muchachos hagan lo mejor posible. Soy exigente, me molesta y me enoja que las cosas no salgan como se planean, pero es parte de mi carácter y de mi forma de ser”.

¿Cómo gestiona la autoridad con los jugadores, siendo un coronel en la cancha y un peluche en casa?

“Siempre hay diferencias. Mis hijas saben que pueden obtener todo de mí, pero también saben cuándo me enojo. A veces, sucede porque pasan cosas en la casa, y cuando uno pega un grito, aparece ese otro lado, la verdadera personalidad.

“Pero ya son señoras, con sus familias, y lo hemos pasado increíble. Sí, ha habido llamadas de atención, pero, como ellas dicen, la parte fuerte del carácter, la disciplina y la educación, ha sido trabajo de su madre”.

ADN a la Tricolor

La Selección Nacional de Costa Rica tendrá tres elementos muy característicos de la familia de Miguel “el Piojo” Herrera, que es parte del ADN del estratega y que intentará impregnar en el equipo.

El mismo Piojo nos dijo de cuáles se tratan.

“El carácter, la disciplina y el respeto. Eso es fundamental. Después viene la parte táctica y estratégica, que la trabajaremos en cancha. Pero la disciplina es intocable. Ya se lo dije a los muchachos: debemos respetarnos todos, eso es clave para que un equipo funcione”.

¿Y cómo se transmite eso?

“Con diálogo, estableciendo normas, códigos claros y que todos sepan que hay que respetarlos”, expresó el Piojo, este martes a La Teja.

Herrera tiene muy claro los objetivo con la Tricolor, pero más allá de una buena gestión deportiva, el entrenador quiere que cuando ya no esté, sea recordado como un entrenador exigente y que logró que los jugadores dieran su máximo esfuerzo.

“Me gustaría que me recuerden como un técnico que trabajó duro, que dejó enseñanzas. Que con su exigencia sacó lo mejor de cada jugador. Que los llevó a dar su máximo esfuerzo.

“He escuchado a algunos decir que conmigo retomaron su carrera, y eso me llena. El día de mañana quiero encontrarme con ellos y poder darles un abrazo”, dijo Herrera, lo que demuestra que además de que quiere imprimir disciplina, también quiere añadirle un poco de paternalismo.

“Cuando estoy en la cancha, ello son como mi familia”, añadió.

A la casa no

El Piojo no permite que las frustraciones laborales se metan en su casa. Esa es una premisa que lleva entre ceja y ceja.

“Desde que empecé esta etapa como entrenador, tomé una decisión: nunca llevarme las broncas del partido a mi casa. Aunque a veces le cuesta.

Herrera confiesa que muchas veces son sus hijas y su esposa quienes lo bajan a tierra cuando llega muy cargado después de un partido.

“Desde que empecé esta etapa de entrenador, decidí que cuando termina un partido, no me lo llevo en la cabeza, cuando estoy con mi familia, pienso en ellos. No transporto lo malo que pude sentirme en el trabajo a la casa. Afortunadamente lo he cumplido al pie de la letra”, dijo.

“Cuando la tensión o la molestia me quiere ganar, mis hijas me dicen: ‘Papi, no es por ahí, queremos que lo disfrutes’. Es una alerta que me ayuda a no tomar decisiones tontas por impulso”.

El mexicano reconoce que en el pasado, como muchos, cometió errores por no saber gestionar emociones, pero hoy le da prioridad a su salud mental, a su familia y a tomar decisiones con la cabeza fría.

“Uno no puede pensar bien cuando pierde la paciencia. Hay que hacer una pausa, respirar, salir del entorno y volver con más claridad. La familia te ayuda a eso”.

El Piojo sabe que el fútbol es un mundo de presiones, pero está convencido de que el verdadero liderazgo también se muestra cuando uno sabe controlar las emociones y ser ejemplo, dentro y fuera de la cancha.

Una lección de madurez emocional que vale oro, tanto para entrenadores como para cualquiera que viva un trabajo exigente. ¡En la casa, no se juega el mismo partido!