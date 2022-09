(Video) Saprissa cumple con la fuerte exigencia que le puso su capitán Mariano Torres hace meses

Mariano Torres habló hace meses sobre lo que tenía que mejorar Saprissa y los resultados hacen ver que se ha cumplido su deseo. (JOHN DURAN)

Mariano Torres tiene claro lo que es y debe ser un equipo como Saprissa, por lo que al final del campeonato pasado, tras quedar eliminados en semifinales ante Alajuelense, marcó una hoja de ruta: no pasar sufriendo como en torneos anteriores y ser un equipo fuerte y dominante desde un inicio.

Aquel 23 de junio, en el estadio Morera Soto, los morados cayeron 3-1 en tiempos extras contra los manudos y con una actitud muy autocrítica y reflexiva, el capitán aseguró que un equipo como la “S” no es para estar en penurias o meterse a fases finales dejando los pelos en el alambre.

Y es que durante el torneo pasado, el Monstruo fue último en algunos tramos y clasificó a semifinales hasta la última fecha, situación que se les hizo maña en los últimos años.

“Tenemos mucho que mejorar, tenemos que ser autocríticos, ver qué cosas son para mejorar, para que cuando arranque el torneo lo tomemos en serio desde el primer partido y no llegar hasta lo último así.

“Estar en último lugar fue horrible, no me gustó para nada, a nadie, pero de ese último lugar llegamos a ser cuartos y ganamos un clásico importe que nos dio ánimos, pero tenemos mucho por mejorar”, dijo esa vez.

(Video) Mariano Torres pide cambios para que Saprissa nunca más caiga al sótano

Esa solicitud del capitán es claro que hizo mella a lo interno del Monstruo, que los jugadores reflexionaron y siguieron la hoja de ruta que les marcó el argentino.

Los tibaseños son líderes del grupo B con 23 puntos luego de once jornadas, gracias a siete triunfos, dos empates y solo dos derrotas, además son segundos en la tabla general.

“Todo el país se sorprendía cuando Saprissa era último y luego pasaba de cuarto, pero no queremos volver a vivir eso”. — David Guzmán, volante Saprissa

Este sábado, luego de triunfar en el clásico 1-0 contra los rojinegros, demostraron que lo suyo no es cuento y que sí pusieron las barbas en remojo para dejar el sufrimiento de otros momentos.

David Guzmán: "Todo el país se sorprendía cuando estábamos últimos y luego clasificábamos" David Guzmán: "Todo el país se sorprendía cuando estábamos últimos y luego clasificábamos"

“Lo pasado, al final de cuentas, uno no lo tiene que ver muy a menudo, solo lo tiene que analizar y ver qué se puede preparar y mejorar. Creo que nosotros en este torneo estamos haciendo las cosas bien, no somos los mejores tampoco, pero estamos creciendo y creyendo, siendo lo que es Saprissa al final de cuentas.

“Tanto nosotros, como la prensa, los aficionados y el país se sorprendían cuando Saprissa estaba en último lugar y se metía luego al cuarto lugar, pero no queremos vivir eso otra vez, queremos dejarlo en el pasado del todo y para eso estamos luchando, para estar en esos primeros lugares”, reflexionó David Guzmán luego del clásico.

Constancia

El volante, quien fue unas de la figuras en la Catedral, comentó que triunfos como el obtenido en el clásico son la muestra de lo que quieren y están luchando en este campeonato.

“Venir acá al Morera y hacer el juego que hicimos fue muy bueno, sabíamos lo que teníamos que hacer, que era ganar para acercarnos al liderato general. Lo que hicimos fue un golpe de autoridad y tenemos que seguir trabajando para seguir ahí.

“Nosotros hemos venido creciendo y tenemos un objetivo muy claro que es el primer lugar y después el título, pero si no afrontamos esto con la mayor seriedad y estos partidos no los ganamos, no vale de nada lo que estamos haciendo”, añadió.

David Guzmán fue una de las figuras moradas este sábado. (JOHN DURAN)

El lateral Ricardo Blanco, por su parte, afirma que están disfrutando mucho el momento que viven, al poder ver a los rivales desde lo más alto.

“Es un momento bonito, teníamos mucho de no estar en un primer lugar, teníamos mucho de no ser un equipo constante. Veníamos de picos, pero nosotros somos una institución grande que tiene que sumar de tres en todas las canchas, lo estamos haciendo, pero todavía no hemos llegado al primer lugar de la general que es lo que queremos”, opinó Richy.

Ricardo Blanco sobre jugada con Johan Venegas: “Dentro de la cancha todo queda”

Salto de calidad

Además de tener otra actitud y juego, también es claro que la planilla morada tuvo un salto de calidad con sus refuerzos, los cuales le han dado otro aire al Monstruo.

Javon East y Luis Paradela han aportado muchísimo en ofensiva, Youstin Salas ha llegado a ayudar en la contención y en la lateral derecha, mientras que Fidel Escobar y Pablo Arboine en el centro de la defensa han dado mucha seguridad.

Contrataciones como la de Javon East y Luis Paradela le dieron un salto de calidad a Saprissa. (JOHN DURAN)

“Desde que llegué, he aportado en el día a día, me siento muy bien por la oportunidad que me están dando y por poder aportarle al equipo. El profe me ha dado la confianza y poco a poco me voy adaptando”, comentó Escobar.

Tal parece que para este torneo, Saprissa volvió a ser Saprissa, con todo lo que eso significa y pesa, tal y como lo pidió su capitán hace unos meses.