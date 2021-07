(Video) Surfista Brisa Hennessy quiere darle una alegría a los ticos

La surfista está más que feliz con el hecho de representar al país. Instagram. La surfista está más que feliz con el hecho de representar al país. Instagram.

La surfista Brisa Hennessy anhela tener una excelente participación en los Juegos Olímpicos para que los ticos se sientan orgullosos de ella.

Hannessy competirá este sábado, a las 4 de la tarde, en la playa de Tsurigasak y su competencia se verá por canal 6.

Hennessy nació y vivió en Tiquicia durante su niñez, luego jaló para Hawái (donde viven sus abuelos) y desde hace 4 años vive en Fiji, con sus papás, Michael y Katherine.

“Para mí es muy importante representar a Costa Rica, me siento muy orgullosa de ser costarricense y mi preparación ha sido con el fin de que los ticos se sientan orgullosos de mí.

Es la primera vez que el surf estará en los Juegos Olímpicos, es increíble que vaya a participar y es una oportunidad muy especial, es un sueño cumplido” — Brisa Hennessy, surfista.

“Quiero ganar, pero lo más importante es llevar la bandera de Costa Rica muy en alto. Cuando estoy entrenando dejo claro que ganar es importante por una satisfacción personal, pero más allá de eso me enorgullece representar al país”, destacó la deportista.

Es tal el amor que siente Brisa por Tiquicia que confeccionó una tabla con los colores azul, blanco y rojo para domar las olas del país del sol naciente. La tabla se la hicieron en Hawái.

Costa Rica contará, además de ella, con la participación de la también surfista Leilani McGonagle, quien pulseará una medalla para el país.

Un sueño

Para Brisa, el hecho de estar en las justas olímpicas es una oportunidad que vale oro.

“Es la primera vez que el surf estará en los Juegos Olímpicos, es increíble que vaya a participar y es una oportunidad muy especial, es un sueño cumplido. Me gusta surfear en agua caliente, he trabajado mucho con mi mente, en el agua y he descansado para estar lista para la competencia”, añadió.

La surfista, de 21 años, reconoció que lo que más extraña del país es el pinto y el contacto con la gente.

“Los ticos son increíbles, personas muy especiales. Me hace falta también la playa Pan Dulce, en Matapalo, allí fue donde me enamoré del surf, mis papás surfeaban y esa es la razón por la que me dedico a esto”, manifestó.