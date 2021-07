(Video) Una manta y mucha oración: así apoya la familia a Kenneth Tencio

Doña Dunia contó que el rezar le quita los nervios previos a la competencia de su hijo. Cortesía. Doña Dunia contó que el rezar le quita los nervios previos a la competencia de su hijo. Cortesía.

Una manta en el frente de la casa de los papás del ciclista Kenneth Tencio es una de las tantas muestras de apoyo de la familia del tico que este viernes competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio en BMX freestyle (estilo libre).

“Lo mejor está por venir”, dice la gran manta, acompañada de una foto del biker, que competirá a las 8 de la noche. Su participación será transmitida por canal 4.

Doña Dunia Esquivel, mamá de Pollis (como le dicen a Kenneth su familia y amigos) contó que la manta la pagaron a hacer hace 15 días, cuando fueron a Jacó a despedir a Kenneth.

“Como mamá me siento demasiado orgullosa, es algo inexplicable, me siento feliz y no sólo por lo que ha logrado como deportista, sino porque Kenneth es una persona muy especial”. — Dunia Esquivel, mamá de Kenneth Tencio.

“En la familia le hicimos una despedida y le llevamos la manta para que la viera y la dejamos en el parque que él tiene para que la firmaran quienes tenían gusto de hacerlo. Muchas personas se apuntaron a firmarla y él estaba muy emocionado por el gesto. El lunes anterior la colocamos al frente de la casa”, manifestó.

Los papás de Kenneth, Dunia y Danilo, son los dueños de la soda Pollis y desde inicio de semana, los clientes y vecinos llegan a preguntarles cómo está el ciclista, detalles de la competencia y le mandan buenas vibras.

“Hace unos meses vino a firmar autógrafos y a que la gente lo saludara. Los vecinos nos preguntan mucho por él y aprovechando que se venían las olimpiadas hicimos una promo.

“Le dimos a los clientes, una tarjeta de cliente frecuente que tenía los 5 anillos olímpicos y por cada compra mayor a ¢5.000 le tachábamos uno de los anillos y al completarlos les dábamos una regalía”, afirmó la orgullosa mamá.

Doña Dunia contó que el viernes harán una carne asada en la casa de Josué, uno de los hermanos de Kenneth. Allí estará su papá y sus otros hermanos, Kendall y Jimena para ver la participación de Tencio.

Ese día ni el siguiente abrirán la soda, porque si avanza a la siguiente fase, el sábado verá la participación de su retoño con sus tíos y primos y no quiere perderse ni un solo detalle de la competencia.

“Hemos conversado con él y nos dice que está feliz, que le ha ido bien en las prácticas, que está tranquilo, que el lugar es muy cómodo.

Doña Dunia también confesó que algo que le quita los nervios es rezar, por lo que las oraciones ahora son más seguidas.

“Siempre rezo por él y ahora más, sabiendo que se acerca la competencia. Le ofrezco el rosario, la Coronilla a la Divina Misericordia, tengo una Virgencita de los Ángeles y una imagen del Corazón de Jesús que era de Kenneth cuando vivía con nosotros.

“Paso rezando porque eso me da confianza, me quita los nervios y todo lo ofrezco para que a él le vaya bien”, añadió.

Disfrutando el momento

El Comité Olímpico Nacional (CON) informó este miércoles que Tencio ya practicó la mayoría de sus trucos.

“Siento que tengo el aire, la condición física y mental para estar en todas en este evento”, comentó el tico.

En los Juegos Olímpicos, los participantes competirán en la disciplina de park, que implica que los participantes ejecuten trucos en obstáculos como paredes, cajones y columnas.

En 60 segundos, Kenneth y los demás competidores exhibirán sus habilidades y trucos acrobáticos. Estos se puntúan en base a diferentes aspectos, entre los que se incluyen la dificultad, la originalidad, la ejecución, la altura alcanzada y la creatividad.

En total competirán 9 atletas en dos rondas de 60 segundos y se les otorgará una puntuación por cada una de las actuaciones.