(Video) Vea el antes y después de Andy Rojas: más maduro y con nuevo look

Cuando Andy Rojas se fue para Nueva York era casi un carajillo, cachetes delgados, corte clásico, cabello negro, cuerpo liviano, cara de niño bueno. Hoy luce rayitos rubios, aretes, más músculo y el amor incondicional por su familia y por la Sele.

Aquella vez se fue como una promesa, hoy, con 19 años, se ve más hecho, más “hombre”, con ganas de comerse al mundo.

Rojas dio declaraciones a la Federación de Fútbol, que difundió un video a los periodistas, y nos encontramos con ese cambio de look.

La Teja habló con Evelyn Maroto, la orgullosa mamá del joven extremo, y le preguntamos, cómo encontró a su muchacho.

“Yo lo veo más guapo”, dijo. “Está quizás más corpulento, seguro ha trabajado allá y sí se ve cambiado, creo que vivir solo lo ha hecho madurar, se ve más hombre, más adulto”, dijo doña Evelyn.

Si bien es cierto, el cambio de look no la sorprendió porque siempre está en comunicación con su hijo, quien juega con el New York Red Bulls y cuando se estaba haciendo los cambios, la llamó por videoconferencia.

Ella le dio el visto bueno. “Quizás lo notan más ustedes, pero yo hablo siempre con él y lo veo por videollamada”.

Rojas se refirió a sus cambios, sobre todo por el hecho de vivir solo.

“Ya uno viviendo solo uno tiene más responsabilidades, estoy aprendiendo nuevas cosas, en eso he cambiado un poco”, contó el joven de 19 años.

“Ha sido una experiencia diferente, estar en otro país, con otro idioma, el fútbol también es diferente. Es lindo, ojalá ahorita llame mi mamá que me hace falta”, dijo Andy.

Ellos se vieron este miércoles, pues la mamá le llevó algo que él le pidió.

Andy también dijo que se lleva muy bien con Kenay Myrie, el cumiche del grupo y de quien ha sido compañero en procesos menores.

Andy fue convocado para hacerle frente a los partidos eliminatorios ante Bahamas y Trinidad y Tobago, y para la Copa Oro, en la que los rivales son Surinam, República Dominicana y México.

El exherediano vuelve a casa por unos días, con más músculo, más estilo… y con mamá vigilando cada paso, aunque sea desde una videollamada.