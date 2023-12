Christian Bolaños revela quién impidió que regresara a Saprissa y por eso se fue a Cartaginés

En 2014 Christian Bolaños quería jugar con el Saprissa, pero tuvo que elegir jugar con el Cartaginés. (Foto Mayela López) (MAYELA LOPEZ)

En setiembre de 2014 el Cartaginés presentó a Christian Bolaños como el fichaje bomba de la temporada del Torneo de Invierno 2014, para ese tiempo, nadie entendía por qué el morado se había decido por el equipo brumoso y la respuesta la fuimos a conocer 9 años después.

Bolaños conversó con el conocido periodista de deportes Yashin Quesada, quien a través de la red social X, compartió un clip en el que el futbolista reveló por qué jaló para Cartago en vez de irse para su casa, en Tibás.

Yashin le consultó a Bola si además de los brumosos, tuvo ofertas de otros equipos ticos.

“Sí, tenía a Heredia también, pero dije no, ahí inclusive en el camino hay personas que no lo dejan a uno cumplir ciertos sueños, ciertas metas, no llegué al Saprissa en ese momento por una persona, a la cual nunca le he faltado al respeto”.

LEA MÁS: Jewison Bennette rompe el silencio tras video en el que se ve que agrede a aficionado del Saprissa

Cuando Yashin le pregunta quién fue, él responde que fue Jeaustin y el periodista, sorprendido, le repregunta si Jeaustin Campos y Bolaños asienta con la cabeza, un sí y dice: “quien era el gerente deportivo en ese momento, por eso fue que me fui a Cartago”.

Además, el exjugador intentó aclarar los comentarios negativos que le hacía la afición brumosa sobre su rendimiento en el equipo durante esa época y enfatizó en que por una cláusula del contrato en Qatar, no podía jugársela con una lesión y que ese contrato fue la razón por la cual no rindió en Cartago.

Bolaños hasta enfatizó el inmenso respeto que le tiene a todas las aficiones de todos los equipos del país.

Acá les dejamos el video completo: