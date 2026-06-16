Viejo conocido de Alajuelense será rival de los manudos en pretemporada

El Inter Tecla, equipo que dirige el costarricense Luis Marín en El Salvador, hará una parada en Costa Rica para medirse a algunos de los mejores equipos ticos.

El club, anteriormente llamado Inter FA, anunció en redes sociales que se enfrentará a Alajuelense, Saprissa y Cartaginés, como parte de su preparación para el Apertura 2026.

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El Inter Tecla, equipo que Luis Marín dirige en El Salvador hará su pretemporada en Costa Rica. Foto: Inter Tecla. (Inter FA/Inter FA)

Visita internacional

El equipo cuscatleco hizo el anuncio en sus redes sociales.

“Nuestra pretemporada internacional está lista.

“Cartaginés, Alajuelense y Saprissa esperan al Inter Tecla. Costa Rica, estamos listos”, mencionó.

El torneo de Apertura 2026 de Costa Rica comenzará el fin de semana del 25 y 26 de julio.