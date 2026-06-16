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Viejo conocido de Alajuelense será rival de los manudos en pretemporada

El torneo de Apertura 2026 se inicia a finales de julio y Alajuelense ya tiene un rival para hacer su pretemporada

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El Inter Tecla, equipo que dirige el costarricense Luis Marín en El Salvador, hará una parada en Costa Rica para medirse a algunos de los mejores equipos ticos.

El club, anteriormente llamado Inter FA, anunció en redes sociales que se enfrentará a Alajuelense, Saprissa y Cartaginés, como parte de su preparación para el Apertura 2026.

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Luis Marín en un entrenamiento del Inter FA.
El Inter Tecla, equipo que Luis Marín dirige en El Salvador hará su pretemporada en Costa Rica. Foto: Inter Tecla. (Inter FA/Inter FA)

Visita internacional

El equipo cuscatleco hizo el anuncio en sus redes sociales.

“Nuestra pretemporada internacional está lista.

“Cartaginés, Alajuelense y Saprissa esperan al Inter Tecla. Costa Rica, estamos listos”, mencionó.

El torneo de Apertura 2026 de Costa Rica comenzará el fin de semana del 25 y 26 de julio.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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