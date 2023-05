Vladimir Quesada dice que el partido once contra once fue muy diferente

El entrenador de Saprissa, Vladimir Quesada, quien pasó diciendo durante la semana que once contra once a su equipo no le ganaban, debió variar el discurso este jueves y dijo que el partido fue diferente.

Saprissa perdió 1 a 0 en la ida de la gran final, pero había perdido 3 a 0 contra el mismo rival y en el mismo escenario. Los tres goles rojinegros llegaron cuando David Guzmán fue expulsado.

Vladimir Quesada volvió a perder con Alajuelense en el Morera Soto. (Rafael Pacheco Granados)

“Tampoco voy a volverme loco porque en el primer partido de la segunda etapa, nos metieron tres con diez jugadores, si se quiere, eso no es una realidad, once contra once el partido fue diferente.

“Pero tenemos que mejorar en nuestra producción y esperamos que el domingo así sea. No fuimos contundentes, esperamos que el domingo hagamos las cosas así de bien y que se refleje en el marco contrario”.

-¿Qué piensa del partido?

Lo que puedo decir es que hicimos un buen trabajo, los muchachos se brindaron totalmente sobre el terreno de juego. Controlamos el juego y la pelota en mayor porcentaje de tiempo, y de esa manera el juego, pero no el marcador, siento que es una lástima para el esfuerzo y trabajo que se hizo.

-¿Cuál es su mensaje a la afición?

Ulises Segura hizo un buen trabajo con Saprissa. (Jose Cordero)

No estamos contentos porque no nos gusta perder, es diferente llegar a nuestro estadio con un 1 a 0 que con un 3 a 0, estamos convencidos de que no será fácil, pero que en nuestro estadio, con el despliegue físico y el talento de hoy podamos darle vuelta al marcador adverso.

Se vendieron todas las entradas y el domingo el estadio estará hasta la bandera como se dice. Les pido que hagan lo que hicieron el domingo, desde nuestra llegada a las cercanías del estadio.