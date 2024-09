Vladimir Quesada reveló cuál es su secreto para mantener la calma en medio de la presión

Vladimir Quesada, entrenador del Saprissa, confesó este miércoles el riguroso método que sigue para mantener una buena salud mental, debido a un trabajo que tiene mucha tensión y estrés.

Saprissa derrotó este miércoles a San Carlos 3-2 en un atractivo partido en el que los morados se adelantaron 2-0, pero los Toros del Norte lograron empatar antes del final del primer tiempo, sometiendo a los locales a un intenso dominio.

No obstante, los morados aseguraron el triunfo en la segunda parte. A pesar de las críticas de la prensa y de un sector de la afición, Saprissa acumula 21 puntos, los mismos que el líder San Carlos, y tiene dos unidades más que los que obtuvo en la primera vuelta del certamen anterior.

Vladimir Quesada no ve noticias deportivas por sanidad mental. (Mayela López)

A Quesada se le ha intentado señalar por una supuesta crisis en el cuadro morado, pero los resultados siguen respaldando su gestión, a pesar de haber perdido la Supercopa, la Recopa y quedar fuera del Torneo de Copa.

En la conferencia, se le preguntó a Quesada si las críticas de la prensa y de un sector de la afición, que hablan de una posible crisis en Saprissa, le afectan y si consideraba justas esas valoraciones. En su respuesta, el técnico dejó entrever cómo evita que estas situaciones lo afecten.

LEA MÁS: Vladimir Quesada asegura que un jugador se verá muy beneficiado con la implementación del VAR

“No sé qué es injusto, solo creo en la justicia divina. Los seres humanos nos equivocamos y emitimos juicios, no solo en el fútbol, en cualquier ámbito. Toda mi vida he estado en este medio, no sé si se han emitido juicios adversos o no, y con sinceridad lo digo: por sanidad física y mental, no veo noticias deportivas”, comentó el entrenador del equipo tetracampeón nacional.

Quesada agregó que ha discutido estas situaciones con algunos periodistas después de las conferencias de prensa, y destacó lo que realmente considera importante.

“Hoy estamos primeros, compartiendo el liderato, y quedan once partidos por jugar. A pesar de que no hemos mostrado nuestro mejor fútbol en este torneo, lo importante es no dejar de luchar, no bajar los brazos. Recuerde que el trabajo supera al talento, y ellos (los jugadores) ya tienen talento”, concluyó.