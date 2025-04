¿Volvería Alexander Vargas a dirigir a Herediano si se lo plantean algún día?, esto respondió

Alexander Vargas contestó la pregunta del millón, en el futuro, en caso de que se lo plantearan, ¿volvería a dirigir al Herediano?

Alexander Vargas volvería al Herediano en el futuro. (Albert Marín/Albert Marín )

Vargas fue despedido este domingo del cargo y ha dicho que no le dieron ninguna razón. Más aún, fue despedido por teléfono y la llamada duró un minuto.

El dirigente Aquil Alí expresó que era mejor prevenir que lamentar y, por eso, lo hicieron a un lado.

Bajo su gestión, el Team es segundo lugar del torneo, solo un punto por debajo de Puntarenas, con todo el panorama abierto para pelear por el liderato.

Ante la pregunta, Vargas titubeó, “ahora sí me la puso difícil”, pero luego de unos segundos, contestó con franqueza.

“Nunca puedo decir que no, uno nunca sabe en qué etapa va a estar más adelante, no le cierro las puertas a ningún equipo”.

Gustavo Pérez despidió a Alexander Vargas por teléfono. (La Nación/La Nación)

Alexander confesó que todas las opciones que le lleguen las analiza y sopesa, y no será la excepción con una eventual del Team.

“No puedo decir que de esta agua no beberé, estoy en el fútbol, puede que mañana esté otra vez con Gustavo Pérez, uno no sabe. No puede decir no a Herediano, uno nunca sabe”, dijo.