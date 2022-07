Wálter Centeno contó a los Gordos de dónde viene su apodo de “Paté”

El entrenador y exjugador Wálter Centeno estuvo en Los Gordos Podcast. Facebook.

Este viernes, se lanzó un episodio de Los Gordos Podcast en el cual Walter Centeno conversó con DjP, Toledo y Roper sobre sus inicios y su carrera como futbolista.

En medio del vacilón, las bromas, las carcajadas y el humo, el exfutbolista fue soltando detalles de su vida tanto familiar como en el campo del deporte.

Al técnico de Guadalupe lo chinearon con vino. Facebook.

Quizás para sorpresa de muchos, Paté contó que su papá, Benigno Centeno, es manudo de esos envenenados y que por eso, cuando él era niño usó unos colores que nada tienen que ver con el morado y el blanco con los que ahora se le relaciona.

“¿Pero usted era saprissista antes de?”, le preguntaron.

“Cuando uno es niño los papás le marcan la cancha, te ponen la ropa, te dicen todas las cosas. Mi papá me ponía la ropa de la Liga antes y yo no puedo decir que no, pero ya después, cuando tengo uso de razón, opinión, empecé con Saprissa”, confesó Centeno.

El Monstruo es el equipo de Paté, los aficionados de la “S” ven en él a una de sus figuras más representativas, le llaman “el Rey” y siguen rajando con que, allá por el ahora lejano 2022, le hizo un gol al Real Madrid cuando jugaba con el equipo griego AEK en una Champions.

Fieles a su estilo, los presentadores del espacio hablaron largo y tendido con el exjugador, por un poco más de dos horas. Centeno hasta le entró a un vinito tinto, como para relajarse y estar más cómodo al lado de los anfitriones del popular espacio.

El exvolante contó incluso el origen de su apodo.

“Tuve una enfermedad de los bronquios, luego de eso quedé muy débil y no quería comer nada y mi papá me dio a probar pan con paté”, recordó entre risas y aquello sí le gustó.

Y hasta la fecha....