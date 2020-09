“No es habitual, pero pasó y más bien felicito a los cuerpos técnicos, porque no han salido lesionados serios en ninguno de los dos equipos. También felicito a Hernán, porque ha hecho milagros; no es fácil jugar cada tres días cuando no se tiene la planificación adecuada. Estamos en pandemia y hay que adaptarse a todo”, explicó Centeno.