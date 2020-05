No he escuchado esa entrevista, sin embargo, tengo que respetar porque Kurt es el representante y cada mánager maneja a sus jugadores como él quiere, yo soy entrenador, me enfoco en el trabajo de Manfred en la cancha, estoy muy tranquilo con él, se que hay muchas expectativas por lo que hizo, pero como entrenador me toca darle tranquilidad y nada más, después de ahí lo que se hable con temas de representantes no quiero estar involucrado.