Wálter Centeno no tiras las campanas al vuelo tras derrotar a Saprissa y lanzó un mensaje

Wálter Centeno, técnico de San Carlos, ha disfrutado lo que es ganarle a los equipos grandes a lo largo del campeonato nacional, pero para él, lo más importante es la constancia para seguir adelante.

Luego de la victoria 2-1 ante el Deportivo Saprissa, Paté destacó que su equipo debe ver a todos los rivales por igual, porque a estas alturas del certamen, no pueden caer ante los clubes que no son tradicionales.

“Me gusta respetar mucho el fútbol, siempre he pensado que con este sistema le podemos ganar a los mejores, pero podemos caer ante los de bajo rango y cuando creemos que vamos a ganar, perdemos con el menos indicado.

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Wálter Centeno, técnico de San Carlos reconoció que su equipo debe ser más constante, para buscar meterse en zona de clasificación. Foto: Germán Méndez, prensa SC. (Foto: Germán Méndez, prensa SC. /Foto: Germán Méndez, prensa SC.)

“Sabemos lo que es ganar, es importante, pero viene lo más importante, la constancia y debemos verlos a todos por igual”, comentó.

Los toros perdieron tres puntos en la mesa, en la primera jornada contra Escorpiones y ante la posibilidad de que pueda quedar fuera de zona de clasificación por este y otros resultados, Centeno dijo:

“Creo que, es muy fácil hablar con el periódico del lunes y si no hemos ganado los partidos que para todo el mundo eran ganables, es que no fuimos capaces.

“No podemos lamentarnos, pero no podemos darnos permisos y si queremos volver al protagonismo, tenemos que ser constantes”, comentó.

San Carlos derrotó a Saprissa, por marcador 2-1. Foto: El podcast de la hinchada. (Foto: El podcast de la hinchada/Foto: El podcast de la hinchada.)

Sufrido

Para Wálter, el segundo tiempo del cotejo contra los morados fue sufrido, pero destacó la capacidad de sus jugadores para sacarlo adelante.

“Hay dos formas de ganar un partido: el primer tiempo donde disfrutas y otra donde sufres y en el segundo saber que teníamos que sufrir, rescatar el valor de los jugadores, para sacar la tarea.

“Pero puedo rescatar el esfuerzo, la evolución del equipo yo se los he dicho, ellos pueden caminar solos, tomar el campeonato y saber si pueden o no pueden, el camino están, han hecho un gran esfuerzo, han sufrido, si se quieren dar un premio, es solo clasificando, no hemos ganado nada”, comentó.