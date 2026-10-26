Wálter Centeno sorprendió al contar en qué momento dejará su carrera como entrenador

Wálter Centeno se siente feliz en su faceta como entrenador y reveló el momento en que podría dejar su carrera en el banquillo y darse por satisfecho.

Luego de la victoria 2-1 ante el Deportivo Saprissa, Paté dijo que el dirigir es algo que lo llena y sabe que le falta mucho por aprender.

Wálter fue técnico de equipos como Saprissa, Herediano, Santos y ahora San Carlos y expresó que en algún momento desea ser técnico de la Selección Nacional, puesto que le fue dado recientemente a Bryan Ruiz.

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Wálter Centeno dijo hasta dónde quiere llegar como entrenador. Foto: prensa SC. (Prensa San Carlos/Prensa San Carlos)

El mensaje de Paté

A Centeno le preguntaron sobre su trabajo en el equipo norteño y se mostró agradecido con la dirigencia, por la oportunidad y confianza y luego dijo:

“Le doy gracias a Dios que me ha dado trabajo donde sea, a pesar de que siempre hay alguien que me dice que soy un cabezón.

“Sé que estoy en proceso de plenitud, tengo mucho camino por recorrer y ojo, no estoy pidiendo la Selección.

“Pero el día que dirija a mi país me voy a retirar de entrenador”, comentó.