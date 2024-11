Wálter Centeno vuelve a las canchas para realizar un campamento en diciembre. José Cordero / Archivo. (Jose Cordero)

Wálter Centeno, exjugador y exentrenador del Saprissa, vuelve a las canchas para compartir sus conocimientos con sus seguidores.

El Paté contó que va a realizar un campamento en diciembre y a través de sus redes sociales dio detalles de la actividad, que tendrá lugar en Paso Ancho.

Centeno afirmó que en el campamento participarán otros entrenadores certificados por la Federfútbol, así como exjugadores saprissistas y afirmó que podrán participar niños y jóvenes con edades entre los 6 y los 15 años.

Desde enero del año pasado, Paté se dedica a dar entrenamientos personalizados a niños y jóvenes y según contó a La Teja en una de sus prácticas, le encanta transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones.

“Me siento muy a gusto, porque he aprendido mucho de ellos (alumnos). Me han enseñado mucho, cómo evolucionan más rápido, con cuáles ejercicios. Algunos me sorprenden, tengo un chico de cinco años que es muy inteligente, me llama la atención, destaca entre los demás”, expresó en aquella oportunidad.