Video: El oficio con el que Wálter “Paté” Centeno se gana una extrita

El exjugador Wálter Centeno se dedica, desde diciembre a dar sesiones de entrenamientos personalizados. José Cordero. (Jose Cordero)

El exjugador y entrenador Wálter Centeno encontró una nueva forma de ganarse una platica extra y, además, compartir con sus seguidores.

El también técnico de Guadalupe ahora realiza entrenamientos personalizados desde diciembre del año pasado.

“Mucha gente me preguntaba por redes si tenía alguna academia, por lo que mi esposa, Janessa, me preguntó por qué no daba entrenamientos personalizados y así empezó. Ahora estamos acá, enseñándoles a personas de todas las edades.

“Y no importa si tienen o no bases, lo importante es que aprendan y que yo pueda enseñarles los fundamentos para jugar fútbol, pero es un proceso que requiere de paciencia, porque no se aprende de la noche a la mañana”, aseguró.

El Paté reconoció que le llegan estudiantes de todas las edades.

Camila Jara es una de las alumnas del Paté. José Cordero. (Jose Cordero)

“Todo el mundo quiere jugar al fútbol, van a las mejengas y a veces juegan sin fundamentos y me han tocado algunas personas de 30 años, he recibido de todo, solo me faltaría un jugador profesional”, dijo entre risas.

Centeno realiza los entrenamientos cerca de su casa en Barva, de Heredia, pero dependiendo del caso se puede trasladar a otras zonas del Valle Central.

“Mi esposa se encarga de revisar mis redes y hemos visto que a la gente le gusta mucho y gracias a Dios tenemos varios alumnos.

“Me siento muy a gusto, porque he aprendido mucho de ellos (alumnos). Me han enseñado mucho, cómo evolucionan más rápido, con cuáles ejercicios. Algunos me sorprenden, tengo un chico de cinco años que es muy inteligente, me llama la atención, destaca entre los demás”, expresó.

Wálter Centeno y sus entrenamientos personalizados

Pero ¿sale cariñoso entrenar con el Paté?

Aunque el técnico no quiso dar las tarifas, dejó claro que esto lo hace de la manera más profesional posible.

En redes. Si desean obtener información de los entrenamientos, pueden contactar a Centeno a través de su cuenta de Instagram (waltercentenooficial).

“No engaño a los padres y los papás que crean verán el proceso de sus hijos. Esto es como una escuela, a veces la gente paga una escuela privada y no se sabe si son maestros buenos o malos, pero nos esforzamos por enseñar lo mejor, ver si saben patear, si necesitan aprender sobre cómo mover el cuerpo, buscamos que el estudiante evolucione, este es el énfasis del proyecto”, manifestó.

Aprovechamos la conversación con el exjugador para preguntarle cómo se siente, cuando su nombre suena con fuerza, cada vez que equipos como Herediano y Alajuelense están buscando técnico.

“Han habido dimes y diretes, pero es más de la afición de esos equipos, que reconocen mi labor como entrenador, olvidando que usé la camisa número 8 del Saprissa. Creo que es la madurez de la gente, que valora los trabajos, no el fanatismo, esto es una profesión, les agradezco y me llena de orgullo.

“Yo le digo a la gente: ‘todos quieren bailar con Wálter Centeno, pero nadie me saca a bailar’, pero no pasa nada. Estoy muy bien en Guadalupe, gracias a Dios y vamos a seguir”, comentó.

El entrenador reconoció que imparte clases a personas de todas las edades. José Cordero. (Jose Cordero)

Única

Una de las alumnas de Wálter es Camila Jara, una jovencita de 12 años que juega para el equipo sub-13 de Saprissa.

La niña asiste a entrenamientos con Paté desde diciembre, en el Cancha Complejo 5, en Paso Ancho y Centeno afirmó que agradece la confianza que ha depositado en él, don Manfred (el papá), para que pueda ayudarla.

“Es un talento en formación, tiene mucho futuro, vamos despacio, hay que seguir perfeccionando y el día de mañana ojalá sea una gran jugadora a nivel de Selección y de clubes.

“Respeto las cosas que hace en el equipo en el que está y los fundamentos técnicos, tanto a nivel de patear, acomodar el cuerpo, tener buena postura, de que ella se sienta más segura cuando esté en el terreno de juego”, destacó.

La jugadora dijo que en el poco tiempo que ha estado con Wálter ha adquirido más disciplina.

“Me gusta que es una persona muy disciplinada, lo admiro por el jugador que fue, por su trayectoria. Es un entrenador exigente y desde que entreno con él me ha ayudado a recepcionar mejor la bola, la técnica para patear más fuerte la bola y cómo quitarse a un rival”, aseguró.

Su papá contó que fue uno de los hermanos de Camila, Alejandro quien vio que Paté daba entrenamientos personalizados en redes sociales y lo contactaron para que le impartiera las clases a Camila.

Whatsapp Video 2023-01-13

“A Camila le recalcamos la importancia del entrenamiento invisible y yo le ayudaba, a través de videos de YouTube y cuando nos enteramos de que Wálter daba sesiones de entrenamiento lo buscamos y el proceso fue muy fluido.

“Ahorita que está de vacaciones entrena tres veces a la semana con él y la verdad hemos visto un cambio en cuanto a la disciplina, está deseando entrenar con él y esperamos que se reanude el torneo de ligas menores, para verla en lo táctico”, dijo.