Washington Ortega enfrenta a diario un dolor que le parte el corazón

El portero de Alajuelense, Washington Ortega, reveló que carga con un dolor que va más allá de su vida dentro de la cancha.

El uruguayo dio una sentida entrevista al podcast “Pato y Toño” y contó que no poder ayudar a su padre, don Jorge, por más tiempo era algo que no superaba. El padre de Washi falleció a principios del año pasado.

“Cargo un poco con un dolor y mucha gente me dice que no, pero cargo con que no pude ayudar un poco más a mi viejo (papá).

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Washington Ortega mostró su lado más humano y reveló el dolor que lo acompaña día a día. Foto: captura de pantalla. (Canal de Youtube ElPato&Toño/Captura de video)

“Se me dio muy tarde el debutar, el llegar al fútbol profesional y cargo con eso, de que no lo pude ayudar a él, pero tengo a mi vieja, intento ayudarla con lo que pueda”, dijo.

“Te mando muchos besos”

Las emociones del arquero ya estaban a flor de piel cuando transmitieron un saludo de su mamá, doña Ana, quien se encuentra en su natal Uruguay.

“Pensar que hace unos años, te preparaba comida para mandarte toda la semana y había días en los que me decías que tenías, para no molestarme.

“Y comías un huevo duro y hoy sos vos el que nos da una mano a nosotros. Es muy lindo ver lo que lograste con tu esfuerzo y dedicación.

“Sé que tu padre desde el cielo debe estar muy orgulloso de vos y del camino que ayudó a cumplir tu sueño. Te queremos mucho, te mando muchos besos”, comentó la mamá del guardameta manudo.