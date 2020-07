Ahora se habla mucho que en las ligas menores no se trabaja bien y que por eso no llegan (a primera), pero lo que pasa es que no se les da la continuidad o el tiempo necesario a los jóvenes, entonces van a reventar y a dar frutos a otros lugares. En la acera del frente (Saprissa), celebrando el título, hay jugadores formados acá.