Wílmer López recibió un desaire por parte de los jugadores de Alajuelense

Wílmer López, el ídolo de Liga Deportiva Alajuelense y uno de los jugadores más queridos por la afición rojinegra, fue objeto de un desaire por parte de los jugadores de ese equipo, según reveló Carlos Hernández en el programa Mesa Caliente de canal 13.

Carlos Hernández reveló que a Wílmer López no lo dejan parquear en el parque del CAR de Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

El Pato es un referente no solo de Alajuelense, sino del fútbol nacional y es el actual entrenador del equipo femenino, al que ha llevado al título nacional seis veces consecutivas.

Resulta que López fue a parquear su carro al Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, en el lugar donde lo hacen los jugadores.

Pues el Zorro Hernández dijo, hasta algo apenado, que los jugadores le mandaron a decir al guarda del CAR que el Pato no podía dejar el chuzo en ese parqueo.

Carlos Hernández soltó una bomba de Wílmer López. (Albert Marín)

“Sabe que me contaron a mí”, le dijo el Zorro a Johnny “el Loko” González, conductor del programa. “Cuando uno llega al CAR hay un lugar donde parquean los jugadores, donde está el escudo, pues me contaron que llegó un ídolo que trabaja en la institución llamado Wílmer López, a parquear allí y que los jugadores le dijeron al guarda que Wílmer no podía parquear allí... vea usted qué cosa de locos”, dijo Hernández.

Loko dijo que eso no podía ser.

“Se acabó, eso no puede ser, uno de los ídolos vivientes más importantes de la Liga Deportiva Alajuelense y los jugadores van y le dicen al ídolo, al que deberían agarrar y poner videos (del Pato) para que vean esos vagabundos, porque es lo que son, vagabundos, que no puede parquear allí. Ahora entiendo por qué Wílmer no quiere agarrar al equipo”, opinó irritado González.

El exárbitro Orlando Portocarrero metió la cuchara y dijo: “estamos ante una generación de jugadores de Alajuelense de cristal”, y el Zorro respondió, “es que no aman a la institución”.

El Pato, humilde como siempre, no hizo problema y simplemente corrió el carro.

Sin duda, una situación que abrirá debate entre la maltratada afición de Alajuelense.