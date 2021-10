¿Ya es el clásico? Duelo Barcelona-Real Madrid ha perdido brillo

El primer clásico del año se jugó el 10 de abril y lo ganó el Real Madrid 2-1. AFP. El primer clásico del año se jugó el 10 de abril y lo ganó el Real Madrid 2-1. AFP. (JAVIER SORIANO/AFP)

Por aquello de que no lo tenga en el radar, el primer clásico español de la temporada se juega este domingo. Y se le recordamos ya que, a diferencia de otros años, en esta ocasión parece que perdió brillo y no causa la expectación mundial de antes.

Así que si no se había enterado del duelo entre el Barcelona y el Real Madrid de este fin de semana, tranquilo, que muchos andan igual. El pitazo inicial es a las 8:15 a.m., será en el Camp Nou y luego de más de un año el público podrá disfrutar en las gradas esa mejenga.

Sin lugar a dudas, el que ambos equipos hayan perdido a sus máximas estrellas, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, le quitó sabor al duelo y más bien provocó que muchos se resfriaran pues lo que disfrutaban era ver ese pique. Sin olvidar tampoco la salida de Keylor Navas (en 2019), que también hizo que el clásico español perdiera aficionados ticos.

Mariano Araya, aficionado culé, es de esos que no tenía apuntado en el calendario el partido y confiesa que se enteró por redes sociales.

“Me di cuenta en estos días gracias a una página de Facebook de Barcelona. Sin duda, este juego tiene muy poco picante, porque no está Messi ni Cristiano Ronaldo, antes era otra cosa, era mucha rivalidad. También faltará Sergio Ramos, que por su madridismo extremo causaba mucho pique entre las aficiones”, manifestó.

Para Araya, esta edición del llamado clásico del mundo es una de las más dispares de los últimos años, por las planillas y el nivel de juego, cree que ahorita el Madrid es favorito ya que el Barcelona no convence.

El 1° de marzo del año pasado se jugó el último clásico con público en las gradas. Ese día, 78.357 se dieron cita en el Santiago Bernabéu. El juego lo ganaron los merengues 2-0, con goles de Vinicius Junior y Mariano.

Alex Mazón y sus hijos Andrés y Daniel no le pierden rastro al club merengue.

Diferente

El periodista Alex Mazón, de Deportes Monumental, no cree que esté devaluado, pero sí piensa que será un clásico diferente.

“Es diferente, no se sabe si los aficionados llenarán el Camp Nou porque no está Messi y por la situación económica del Barcelona. Con respecto al Madrid, no ha vuelto a hacer fichajes de peso. Son equipos diferentes, pero con circunstancias así ya se habían jugado clásicos”, aseguró este fiebre del cuadro merengue.

Mazón cree que la pandemia también le bajó el piso a este duelo, porque en otros años los bares y restaurantes aprovechaban que mucha gente no tiene dónde verlo para llenar sus locales.

También considera que muchos dejaron ser aficionados azulgranas desde que Messi cantó viajera y se fue al PSG.

“La partida de Keylor Navas también bajó un poco los ánimos, porque no nos gustó la forma en la que el portero se fue. A la gente también le hace falta que el tico esté”, afirmó.

Finalmente, el comunicador comentó que para los culés la derrota contra los blancos sería un golpe durísimo

“Para mí el Madrid es favorito, pero no me extrañaría que el Barcelona haga el partido que no ha hecho en la temporada. Para mí gana el Real Madrid 1-2″, pronosticó.

Miguel Calderón, periodista de Canal 7, cree que los más fiebres sí esperan la mejenga.

Igual hay espectáculo

Miguel Calderón, periodista de Teletica Deportes, es rival de Mazón ya que es aficionado al Barça.

Él piensa distinto que los otros dos aficionados ya que considera que, independientemente de la situación por la que pasan ambos equipos, clásico es clásico.

“Es un juego que no se puede menospreciar, es el más importante del mundo para mí y, aunque ambos equipos ya no tienen figuras importantes como Messi o Sergio Ramos, son equipos que pueden dar un buen espectáculo. El Barcelona es un equipo que está en construcción, apostando a una nueva generación y el Madrid tiene a Vinicius Júnior como su principal figura.

“No siento que esté devaluado, siempre es atractivo, hay jugadores que uno quiere ver, pero obviamente la presencia de Messi jalaba mucho en el Barcelona y ya que no está el reto es ganar el primer clásico sin su figura”, aseguró.

El comunicador, quien visitó el Camp Nou en el 2013, afirmó que, pese a las bajas, los más fiebres sí están pendientes.

“Es un partido que todos los aficionados al fútbol quieren ver. Me gusta el Barcelona, viviré este juego con la misma fiebre, la misma pasión y espero que el Barcelona lo gane. Es difícil, pero si no lo gana espero un empate 2-2″, dijo.

Miguel tiene que trabajar por la tarde y por eso verá el partido con toda tranquilidad y aceptó que su equipo no pasa por un buen momento.

“Es difícil por la forma en que empezaron la temporada y en la Champions League. Es un clásico que puede definir mucho, inclusive la permanencia del técnico Ronald Koeman.

“La afición está molesta, pero es un clásico en que se pueda reivindicar el equipo. El Barcelona y el Madrid están a dos puntos de diferencia y una victoria representa mucho para el Barcelona”, manifestó.