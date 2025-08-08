Deportes

“Ya estamos sobrios”: Presentador de Fanátikos vaciló sobre su gira en Nicaragua

José Núñez, presentador de Fanátikos disfruta montones en Nicaragua

Por Franklin Arroyo

El presentador de Fanátikos, José Núñez, confesó que se pegó una buena fiestica durante la gira a Nicaragua, donde cubrió los partidos Diriangén-Herediano y Managua-Alajuelense.

José Núñez, Fanátikos
José Núñez, a la izquierda, le pasa bonito con sus compañeros. (Facebook Fanátikos /Facebook Fanátikos )

En el programa de este jueves, junto a su compañero Esteban Trejos (quien se autodenomina “El más manudo”), contaron que visitaron una marisquería de costarricenses. Ahí les dieron comida “hasta para tirar para arriba”… y, como soltó José, también unas “birritas”.

“Pero no importa, ya estamos sobrios”, remató él mismo, dejando claro que la fiesta estuvo bien animada.

Ojalá este jueves hayan tenido otro motivo para celebrar con el partido de la Liga, porque además de cubrirlo, de seguro que también hicieron la fuercita rojinegra, pues ambos son aficionados a Alajuelense

josé brenesfanátikosesteban trejosel más manudo
Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

