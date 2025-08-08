“Ya estamos sobrios”: Presentador de Fanátikos vaciló sobre su gira en Nicaragua

El presentador de Fanátikos, José Núñez, confesó que se pegó una buena fiestica durante la gira a Nicaragua, donde cubrió los partidos Diriangén-Herediano y Managua-Alajuelense.

José Núñez, a la izquierda, le pasa bonito con sus compañeros. (Facebook Fanátikos /Facebook Fanátikos )

En el programa de este jueves, junto a su compañero Esteban Trejos (quien se autodenomina “El más manudo”), contaron que visitaron una marisquería de costarricenses. Ahí les dieron comida “hasta para tirar para arriba”… y, como soltó José, también unas “birritas”.

“Pero no importa, ya estamos sobrios”, remató él mismo, dejando claro que la fiesta estuvo bien animada.

Ojalá este jueves hayan tenido otro motivo para celebrar con el partido de la Liga, porque además de cubrirlo, de seguro que también hicieron la fuercita rojinegra, pues ambos son aficionados a Alajuelense