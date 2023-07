¿Ya pa’ qué? Rónald la “Bala” Gómez le arreó con todo Luis Fernando Suárez

Rónald la “Bala” Gómez, quien fue asistente técnico de Luis Fernando Suárez, no se guardó nada en contra del extécnico de la Tricolor y le voló con todo.

El exfutbolista habló en el programa Al pie del deporte y en everardoherrera.com, de una serie de detalles que retratan, desde el punto de vista de la Bala, el mal trabajo que se hacía con el equipo de todos. ¿Ya pa’ qué?

“Yo tenía contrato hasta el Mundial. A mi Suárez me dijo que después del Mundial iba a continuar, pero después recibí la comunicación de don Rodolfo Villalobos sobre mi salida, me dijo que Luis Fernando no quería que yo siguiera”.

Rónald Gómez habló de Luis Fernando Suárez. (Alonso Tenorio)

“Empezamos muy mal la eliminatoria, no le estábamos dando a los jugadores lo que ellos realmente necesitan, no estábamos realizando un buen trabajo, el nivel de los entrenamientos era muy bajo”, dijo Rónald, quien dirige al Santa Lucía en la segunda división de Guatemala.

Gómez dijo que la parte física de la Sele era muy pobre y de allí los resultados que se obtuvieron.

“Físicamente éramos un desastre. En la eliminatoria en los últimos 20, 15 minutos teníamos 3, 4 jugadores acalambrados, no aguantaban el ritmo de los 90 minutos y eso para el Mundial fue lo peor, yo sabía que posiblemente íbamos a recibir ese tipo de resultados”, añadió Gómez, quien dijo que no había forma de ganar con esa metodología.

Rónald Gómez no se anduvo por las ramas y le tiró a Luis Fernando Suárez. (Rafael Pacheco Granados)

“El nivel de los entrenamientos era muy bajo, 20 minutos y pare de contar, esta Selección lo que menos hacía era trabajar, los resultados fueron acorde a lo que nosotros hacíamos” agregó.

Desorden

La Bala contó que él se oponía a la lista de convocados y se lo decía abiertamente al cuerpo técnico y que por eso lo fueron apartando. Expresó que la forma de trabajar fue una completa irresponsabilidad.

“No le estábamos dando a los jugadores lo que realmente necesitan para competir, los que vienen de afuera vienen con una metodología buena, con buenos entrenadores y no están acostumbrados a eso”.

“Cuando había listas de convocados yo consideraba que no eran las adecuadas para la cantidad y calidad de jugadores con las que cuenta Costa Rica porque tenemos muy buenos jugadores, la Selección no es cuestión de edad, es para el que esté bien”, dijo.

También contó que no lo dejaron expresar su parecer en un informe que debía elaborar.

“Me prohibieron que diera el informe, se me dijo que eso era responsabilidad de él (Suárez), al final no lo pude dar.

Dijo que de parte de la Fedefútbol tampoco hubo mucho interés. “No estaban en los entrenamientos, no supervisaban esas cosas, eso no repercutió de ninguna forma. Yo antes de llegar pensé que iba a haber una persona supervisando el trabajo de la Selección pero no había nadie, eso me sorprendió, desde que se fue Carlos Watson no quedó nadie”.