Yankees eliminan a los Medias Rojas y se meten a la Serie Divisional con un novato como héroe

Nueva York vivió otra noche mágica de béisbol. Los Yankees vencieron 4-0 a los Medias Rojas de Boston en el juego 3 de la serie de Comodines de la Liga Americana y consiguieron el boleto a la Serie Divisional, donde ahora se medirán a los Blue Jays de Toronto.

El héroe de la jornada fue Cam Schlittler, un novato que se comportó como veterano. El derecho lanzó ocho entradas completas sin permitir carreras, apenas toleró cinco imparables, ponchó a 12 rivales y no dio bases por bolas. Con esa joya monticular, puso de pie al Yankee Stadium y grabó su nombre en la historia del equipo.

El rally de la cuarta entrada

La ofensiva de Nueva York respondió en el momento justo. En la cuarta entrada, Amed Rosario conectó un sencillo al jardín izquierdo para remolcar la primera carrera del partido, de Cody Bellinger. Luego, Anthony Volpe empujó una más y Austin Wells conectó un rodado que llevó dos más al plato.

Ese rally de cuatro anotaciones fue suficiente para inclinar la balanza. A partir de ahí, Schlittler se encargó de silenciar a los bates de los Medias Rojas, y en el noveno episodio David Bednar cerró sin problemas para desatar la celebración.

Historia para los Yankees

Con este triunfo, los Yankees se convirtieron en el primer equipo bajo el formato de 12 clasificados a postemporada que pierde el Juego 1 y logra avanzar de ronda. Después de caer en el duelo inicial, Nueva York se repuso y ganó dos veces seguidas para eliminar a su acérrimo rival.

Para Boston, la eliminación significa otro golpe doloroso en una campaña marcada por altibajos, sobre todo en su cuerpo de lanzadores.

Ahora, los Yankees deberán enfocarse en la Serie Divisional frente a los Blue Jays, que arrancará el sábado en Toronto. El choque promete intensidad, pues ambos equipos terminaron con idéntico récord de 94-68 en la temporada regular.

Nueva York llega motivado y con un héroe inesperado en la lomita, listo para seguir soñando con un regreso a la Serie Mundial.

Resultados de la jornada y llaves de la Serie Divisional

En otros duelos de la Liga Americana, los Tigres de Detroit eliminaron a los Guardianes de Cleveland al ganar 6-3 en el juego 3 de su serie de Comodines. Los Tigers se medirán a los Marineros de Seattle.

En la Liga Nacional, los Chicago Cubs vencieron 3-1 a los Padres de San Diego y se verán las caras a los Cerveceros Milwaukee.

Por otro lado, Los Angeles Dodgers barrieron a los Rojos de Cincinnati y ahora van ante los Phillies de Philadelphia.

