Crochet domina y Boston toma ventaja: Medias Rojas derrotan a los Yankees en el juego 1 del Comodín

Garrett Crochet brilló en el montículo de los Medias Rojas de Boston. (AL BELLO/Getty Images via AFP)

Los Medias Rojas de Boston arrancaron con el pie derecho su serie de Comodín de la Liga Americana al vencer 3-1 a los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium.

La gran figura fue el zurdo Garrett Crochet, quien brilló en este primer partido de postemporada. El lanzador trabajó 7.2 entradas con dominio absoluto, permitiendo solo cuatro hits y un jonrón solitario de Anthony Volpe. No otorgó base por bolas y ponchó a 11 rivales.

Crochet, que llegó a lanzar una recta a 100.2 mph, retiró a 17 bateadores en fila y alcanzó su salida más larga como profesional con 117 lanzamientos.

Boston respondió con el madero

La ofensiva bostoniana apareció en el sétimo inning. Ceddanne Rafaela consiguió boleto y Nick Sogard conectó un doble que puso presión en la defensa. Fue entonces cuando Masataka Yoshida pegó un sencillo que empujó dos carreras, dándole vuelta al marcador.

Masataka Yoshida hizo el doble con el que las Medias Rojas remontaron el partido. (AL BELLO/Getty Images via AFP)

En el noveno, Trevor Story conectó un sencillo con dos outs, robó la segunda base y anotó gracias a un doble de Alex Bregman, ampliando la ventaja 3-1.

Chapman apagó la rebelión de Nueva York

Los Yankees intentaron reaccionar en la baja del noveno con las bases llenas y sin outs, pero Aroldis Chapman, con nervios de acero, sacó dos ponches y un elevado para terminar el juego.

LEA MÁS: Histórico: este fin de semana una mujer arbitrará un partido de Grandes Ligas

Aroldis Chapman cumplió su misión y puso el candado. (AL BELLO/Getty Images via AFP)

Un triunfo que pesa en la historia

Según datos de MLB, los equipos que ganan el Juego 1 del Comodín tienen un registro de 18-2 en la serie. Eso convierte esta victoria en un enorme paso para los Medias Rojas, que ahora buscan cerrar la serie y avanzar a la ronda divisional.

Boston se llevó la primera batalla en la rivalidad más famosa del béisbol, dejando claro que no solo depende de su pitcheo, sino también de su bateo oportuno.

Max Fried hizo la tarea, pero los relevistas no. (AL BELLO/Getty Images via AFP)

En otros resultados, los Tigres se impusieron 2-1 a los Guardianes, los Cubs vencieron 3-1 a los Padres y, al cierre de edición, lod Dodgers vencían 8-2 a los Red.

LEA MÁS: Este es el delito que podría haberse dado en hotel donde murió hijo del exjugador de los Yankees Brett Gardner

Cabe recordar que estas series son al mejor de tres partidos. Este miércoles serán los segundos partidos.

*Esta nota fue redactada con ayuda de la Inteligencia Artificial, con información de la página oficial de la MLB y revisada por un editor.