Yeltsin Tejeda dio un importante paso que cambiará su vida para siempre

Yeltsin Tejeda y su familia dieron un importante paso que cambiará sus vidas para siempre.

El volante del FC junto con su esposa Tamara decidieron dar un nuevo paso en el crecimiento de su fe y se bautizaron, confirmando su fe en el Señor.

El jugador de 34 años compartió un video en sus redes sociales en el que se muestra el momento en que recibió el bautismo, como una muestra de su fe y su amor hacia Dios.

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Yeltsin Tejeda, jugador del Puntarenas FC tomó una importante decisión sobre su vida. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Una nueva vida

Yeltsin y su familia asisten a la iglesia llamada Estudio de Biblia Antares y el fue a este centro religioso, que también compartió detalles de la conversión del exmundialista de Catar 2022.

“No existe mayor milagro que tener un encuentro con Cristo y poder así tener acceso a la salvación eterna y a una relación personal con Dios”, destacó Antares.

En los comentarios de la publicación, Tamara, la esposa del jugador, reaccionó de la siguiente manera:

“¡Otra vez llorando como una niña con este video! Gracias Señor por darme una nueva vida y una nueva familia”.