Yeltsin Tejeda tiene nuevo equipo y no es el que muchos imaginaban

El volante Yeltsin Tejeda tiene nuevo equipo para el torneo de Apertura 2026.

Este lunes, se confirmó que el volante de Brasil 2014 y Catar 2022 seguirá vinculado a la primera división, sin embargo, no es con el club que muchos imaginaban.

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Yeltsin Tejeda es el nuevo jugador del Puntarenas FC. Foto: AFP. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

El nuevo equipo de Yeltsin Tejeda

Felipe Medina, dueño del Puntarenas FC confirmó a este medio que el exjugador de Herediano vestirá los colores naranjas para la presente temporada.

“Ya firmó”, respondió vía mensaje, ante la consulta de este medio.

Hace unos días, trascendió que el mediocampista de 34 años tendría como nuevo destino el Inter San Carlos, junto con su amigo Joel Campbell, pero su destino cambió radicalmente y ahora más bien serán rivales.