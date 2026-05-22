Compañeros y exjugadores reaccionaron así a la salida de Yeltsin Tejeda de Herediano

La salida de Yeltsin Tejeda del Club Sport Herediano no pasó desapercibida entre los aficionados ni dentro del propio equipo.

El mediocampista, quien formó parte de la institución desde enero de 2019, se convirtió en una de las figuras más respetadas del vestuario gracias a su experiencia y liderazgo.

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Tras hacerse oficial su salida, algunos futbolistas y miembros cercanos al club utilizaron sus redes sociales para dedicarle mensajes cargados de cariño y agradecimiento.

El jueves anterior se anunció la salida de Yeltsin Tejeda. (Jorge Navarro para La Nación)

Uno de los primeros en reaccionar fue Keyner Brown, quien compartió una fotografía junto al volante y destacó la amistad que construyeron durante años.

“Leyner, hoy nos separa la burbuja y el mundo del fútbol (que no existe), pero el mundo real es nuestro, parche. Gracias por tanto estos siete años, gracias por el campeonato centenario que fue suyo. Le deseo lo mejor en su nuevo reto. Dios me lo bendiga y me lo cuide siempre. Te voy a extrañar, cabrón”, escribió.

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Reconocen su liderazgo y calidad humana

El actual preparador físico del equipo, Esteban Granados, también resaltó el valor humano del futbolista y el ejemplo que representó para el grupo.

“En la vida conoces personas ejemplares que se convierten en amigos. Gracias por todo lo que diste por mi equipo, eres un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Gracias por cada momento que compartí contigo en cancha y fuera de ella. Siempre te voy a admirar”, expresó.

A estos mensajes se sumaron el exfutbolista Yendrick Ruiz y el guardameta Dany Carvajal, quienes también reconocieron el aporte del volante durante una etapa importante para el club.

Un referente en la historia reciente del Team

Durante su etapa con el Team, Yeltsin logró consolidarse como uno de los capitanes del equipo y participó en momentos importantes de la institución, incluido el recordado campeonato centenario.