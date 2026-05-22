Deportes

Compañeros y exjugadores reaccionaron así a la salida de Yeltsin Tejeda de Herediano

La despedida de Yeltsin Tejeda del Club Sport Herediano generó reacciones en el entorno florense

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

La salida de Yeltsin Tejeda del Club Sport Herediano no pasó desapercibida entre los aficionados ni dentro del propio equipo.

El mediocampista, quien formó parte de la institución desde enero de 2019, se convirtió en una de las figuras más respetadas del vestuario gracias a su experiencia y liderazgo.

LEA MÁS: Alajuelense rompió la tarde con una noticia que muchos manudos estaban esperando

Tras hacerse oficial su salida, algunos futbolistas y miembros cercanos al club utilizaron sus redes sociales para dedicarle mensajes cargados de cariño y agradecimiento.

Concacaf Liga de Campeones
El jueves anterior se anunció la salida de Yeltsin Tejeda. (Jorge Navarro para La Nación)

Uno de los primeros en reaccionar fue Keyner Brown, quien compartió una fotografía junto al volante y destacó la amistad que construyeron durante años.

“Leyner, hoy nos separa la burbuja y el mundo del fútbol (que no existe), pero el mundo real es nuestro, parche. Gracias por tanto estos siete años, gracias por el campeonato centenario que fue suyo. Le deseo lo mejor en su nuevo reto. Dios me lo bendiga y me lo cuide siempre. Te voy a extrañar, cabrón”, escribió.

LEA MÁS: Sporting sigue la limpia y anuncia la salida de otra figura de su plantel

Reconocen su liderazgo y calidad humana

El actual preparador físico del equipo, Esteban Granados, también resaltó el valor humano del futbolista y el ejemplo que representó para el grupo.

“En la vida conoces personas ejemplares que se convierten en amigos. Gracias por todo lo que diste por mi equipo, eres un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Gracias por cada momento que compartí contigo en cancha y fuera de ella. Siempre te voy a admirar”, expresó.

A estos mensajes se sumaron el exfutbolista Yendrick Ruiz y el guardameta Dany Carvajal, quienes también reconocieron el aporte del volante durante una etapa importante para el club.

Un referente en la historia reciente del Team

Durante su etapa con el Team, Yeltsin logró consolidarse como uno de los capitanes del equipo y participó en momentos importantes de la institución, incluido el recordado campeonato centenario.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Yeltsin TejedaHeredianoDespedida
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.