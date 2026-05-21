Sporting sigue la limpia y anuncia la salida de otra figura de su plantel

El lateral Ian Lawrence no sigue con Sporting FC, así lo hizo saber el club en un comunicado de prensa este jueves.

“Sporting FC informa que el jugador Ian Lawrence finalizó su vínculo contractual con la institución, por lo que no continuará formando parte del club para la próxima temporada”.

Ian Lawrence no sigue en Sporting (Prensa Sporting)

“La decisión corresponde a la planificación deportiva establecida por la institución de cara al próximo torneo”.

“Adicionalmente, Sporting FC continuará brindando el acompañamiento y seguimiento médico correspondiente al proceso de recuperación de la lesión sufrida por el futbolista durante su etapa en el club”.

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“La institución agradece el compromiso y profesionalismo mostrado por Ian Lawrence durante su permanencia en Sporting FC y le desea éxito en sus próximos retos personales y profesionales”, publicaron los griegos en un comunicado de prensa.

Lawrence llegó al conjunto albinegro tras su paso por la Liga Deportiva Alajuelense, en el que acaba saliendo por bajo rendimiento.