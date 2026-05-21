Deportes

Sporting sigue la limpia y anuncia la salida de otra figura de su plantel

Sporting anunció una nueva salida este jueves

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El lateral Ian Lawrence no sigue con Sporting FC, así lo hizo saber el club en un comunicado de prensa este jueves.

“Sporting FC informa que el jugador Ian Lawrence finalizó su vínculo contractual con la institución, por lo que no continuará formando parte del club para la próxima temporada”.

El lateral izquierdo Ian Lawrence firmó por tres torneos con Sporting.
Ian Lawrence no sigue en Sporting (Prensa Sporting)

“La decisión corresponde a la planificación deportiva establecida por la institución de cara al próximo torneo”.

“Adicionalmente, Sporting FC continuará brindando el acompañamiento y seguimiento médico correspondiente al proceso de recuperación de la lesión sufrida por el futbolista durante su etapa en el club”.

LEA MÁS: Ricardo Blanco rompe el silencio con emotivo mensaje tras salir del Saprissa

“La institución agradece el compromiso y profesionalismo mostrado por Ian Lawrence durante su permanencia en Sporting FC y le desea éxito en sus próximos retos personales y profesionales”, publicaron los griegos en un comunicado de prensa.

Lawrence llegó al conjunto albinegro tras su paso por la Liga Deportiva Alajuelense, en el que acaba saliendo por bajo rendimiento.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Sporting FCIan Lawrence
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.