Yeltsin Tejeda: “Lo más lindo sería irnos campeones al mundial”

Yeltsin Tejeda, volante del Club Sport Herediano, dijo que la mejor motivación que tienen él y sus cinco compañeros que irán al Mundial, es llegar a Qatar como campeones.

Tejeda dio esa declaración este viernes en la conferencia de prensa previa al partido de vuelta de la gran final del Apertura 2022, este sábado a las 6 p. m.

El dos veces mundialista fue incluído en la lista de Luis Fernando Suárez junto a sus compañeros de equipo Esteban Alvarado, Keysher Fuller, Douglas López, Gerson Torres y Anthony Contreras.

Yeltsin dice que van con todo ante los morados. (JOHN DURAN)

El contención dice que la motivación de los seis mundialistas florenses está al máximo y la consigna es quedar campeones y no guardarse nada en la cancha, contrario a quienes piensan que se pueden cuidar.

“La identidad de Heredia no nos deja salirnos de lo que es el partido de mañana, es una final y ante de cualquier cosa está la final. A mí me puede decir, quien sea, que tenga cuidado, que estoy seguro que si entro a la cancha, no me puedo cuidar, tengo que ir al cien por ciento, porque eso me han enseñado aquí y es ser profesional.

“Ninguno de mis compañeros se va a reservar nada para mañana, vamos a dar nuestro cien por ciento para que el Herediano sea campeón y luego vendrá el tema de selección”, añadió.

El volante añadió que todos quieren demostrar lo que hicieron a lo largo del torneo, donde fueron el mejor equipo de la fase regular.

Yeltsin Tejeda: “nunca dudé de mí”

“Lo más lindo sería irnos campeones al mundial y es lo que todos queremos. Confío cien por ciento en mis compañeros.

“Pero se ha demostrado que hasta que el Mundial no empiece, puede haber algún cambio, le digo a mis compañeros que puede pasar cualquier cosa, que vamos para adelante, que mañana (sábado) nos van a estar viendo. Entonces, que le demos para adelante, sea cual sea la motivación, que más que ir a luchar por un campeonato”, expresó.