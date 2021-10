Yeltsin Tejeda: “Sacar un punto de visita en Honduras no es fácil”

Para Yeltsin Tejeda (en el centro) el domingo la obligación es ganar. AFP. Para Yeltsin Tejeda (en el centro) el domingo la obligación es ganar. AFP. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Los jugadores de la selección nacional manifestaron que el empate ante Honduras no es del todo malo, pero ahora el juego más importante será el de este domingo ante El Salvador, pues una victoria es vital para seguir con vida en la eliminatoria mundialista.

El defensor Francisco Calvo añadió que lo que queda luego de la mejenga en San Pedro Sula es recuperarse y prepararse con todo para el encuentro ante El Salvador.

“Creo que el equipo se comportó bien, hay que sacar las cosas positivas de lo que se vino a hacer, a una cancha dificilísima. Rescato el comportamiento de toda la selección”, comentó.

Por su parte, su compañero, el volante Yeltsin Tejeda añadió que el punto que sacaron en Honduras los mete en la pelea, aunque lamentó que desaprovecharon un par de oportunidades para ganar contra la H.

“Es un punto importante, porque es difícil jugar de visita en la eliminatoria, porque nadie quiere regalar nada.

“Sacar un punto de visita en Honduras no es fácil y en buena hora lo obtuvimos. Ahora tenemos que ganarle a El Salvador”, destacó.

Para Tejeda, se deben hacer todos los puntos posibles en casa.

“Tenemos que jugar, ganar bien y sacar los tres puntos sí o sí”, añadió.

El mediocampista del Herediano destacó que siempre hay aspectos por mejorar y para el juego contra los cuscatlecos no será la excepción.

“Creo que siempre se puede mejorar, no solo del medio campo para arriba, eso lo analizaremos hoy (ayer). Cerramos lo que es Honduras y vamos con El Salvador, porque hay mucho por mejorar, siempre hay que pensar así”, comentó.

Una vez más, Campbell fue de los puntos altos de la tricolor.

Punto positivo

El delantero Joel Campbell manifestó que el grupo quería llevarse los tres puntos de suelo hondureño, pero el empate le dejó un buen sabor de boca.

“Fue un partido complicado, los dos equipos estábamos necesitados de puntos, fue un juego fuerte, disputado, muy físico. Veníamos por los tres puntos, pero también pensando que si sacábamos un punto era positivo”, dijo.

El 12 de la nacional rescató que la eliminatoria no ha finalizado y hay que saber jugar cada partido.

“Todos los puntos son importantes, estamos en la parte negativa y necesitamos puntos, pero tampoco podemos ir a la ligera, hay que jugar inteligentemente, esta es una cancha complicada y sacamos un punto que no es lo que queremos, pero nos acerca.

“Es cansado, pero no hay tempo de si me duele aquí o me duele allá. Estamos en una posición complicada y queremos estar entre los tres primeros y cada uno debe dar lo mejor de sí. La obligación es la misma, en casa no se pueden regalar puntos, ya regalamos bastantes”, explicó.