Yokasta Valle cumplirá la promesa que le hizo a unas de las provincias del país

Las últimas peleas de Yokasta Valle han sido un éxito.

La boxeadora Yokasta Valle prometió que llevaría sus peleas de boxeo a muchas partes del territorio nacional y una vez más lo cumplió, al anunciar recientemente la ciudad que escogió para su próximo reto.

La provincia elegida fue Cartago y Yoka lo presentó con bombos y platillos en sus redes sociales con un video mostrando las bondades que rodean a la Vieja Metrópoli. La pelea será el próximo sábado 4 de noviembre en el polideportivo de esa ciudad contra la mexicana Anabel “La Avispa” Ortiz.

“Yo me hice campeona del mundo, siempre cuesta arriba en las faldas del volcán Irazú. No importa el frío, la lluvia o la neblina, siempre seguí hacia adelante corriendo por encima de las nubes, eso sí, siempre me acompañaron los agricultores, que las madrugadas han sido testigos de mis sacrificios y hasta mi dolor.

“A veces perseguida por un firulais, pero esta tierra hermosa tiene algo que no me deja abandonarla. ¿Qué me puede asustar en una pelea? Si yo ya conquisté el Irazú, una de gente trabajadora lo sé, en mi paso los vi trabajar, por eso hoy quiero compartir mi próximo reto ante una guerrera mexicana, porque sé que junto a ustedes, los cartagos vamos a ganar, tenemos una cita con la historia rica de esta provincia.

“Demostrémosle al mundo cómo apoyamos los ticos, los espero el próximo 4 de noviembre en su polideportivo, que va a resurgir”, relató en el video promocional.

Se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre la venta de las entradas para este buen miche.