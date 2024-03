Yokasta Valle detalló el sueño que espera cumplir en su pelea del año

Yokasta Valle espera dejar una vez más en alto a Costa Rica. Foto: Cortesía.

Yokasta Valle, a pocos días de su pelea del año contra Seniesa Estrada, comentó sus sensaciones antes de enfrentarla en el ring y del sueño que espera cumplir en caso de ganarlo.

Valle explicó cómo ha sido la última semana de preparación y su deseo de dejar en lo más alto a Costa Rica.

“Para mí será un sueño hecho realidad hacer historia para las mujeres en el boxeo, estoy más que entusiasmada por esta semana y espero con ansias que llegue”, comentó.

Se tomó unos minutos para hablar de su contrincante, aclarando que los filazos que se han mandado han sido por temas profesionales.

“Por mi parte, he sido profesional, así es como lo veo, he entrenado duro para hacer una gran pelea, esto no es personal, la respeto como la campeona que es y en el ring veremos quién es el verdadero campeón”, agregó.

LEA MÁS: Yokasta Valle: El camino a su pelea más importante se narra en un documental

Seniesa responde

Seniesa Estrada no se quedó callada y antes de la pelea habló de lo que espera del duelo.

“Esto lo significa todo. Esto es algo que he estado esperando durante mucho tiempo. Es algo por lo que mi equipo y yo hemos trabajado muy duro, así que no voy a dejar pasar este momento”, aseguró.

En lo que no coincidió con Yoka fue por la manera que se han tirado, para ella va más allá de lo profesional.

“Para mí es personal, pero sigo siendo profesional. No estoy tratando de pelear con ella en el escenario ni nada por el estilo. Tuvimos nuestro ida y vuelta. Pero la charla se acabó. Es hora de que entremos allí (ring)”.

La pelea entre Yoka y la gringa será este Viernes Santo a las 9 p. m. hora tica, en la ciudad de Arizona, en Texas, y están en juego cuatro títulos mundiales en la división de 105 libras.