Yokasta Valle lanza dura advertencia a Seniesa Estrada: “No se ha enfrentado a alguien como yo”

La boxeadora costarricense Yokasta Valle, campeona mundial de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), asegura que respeta mucho a Seniesa Estrada, pero que acabará con su invicto.

Estrada es campeona mundial en el mismo peso, pero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y ambas pelearán por el título absoluto (los cuatro cetros estarán en disputa) el próximo 29 de marzo en el Desert Diamond Arena de Arizona.

Yokasta Valle y Seniesa Estrada protagonizarán la pelea del año, el 29 de marzo en Arizona.

La pelea se viene calentando desde hace meses con frases de ambas contrincantes, pero finalmente tendrán la ocasión de demostrar quién es la mejor.

Estrada tiene un récord de 24 peleas, todas ganadas, nueve por nocaut, mientras que Valle cuenta con 29 peleas, 27 ganadas (9 por nocaut) y dos derrotas. Ambas tienen 31 años.

Yoka dijo que siempre ha respetado a todas sus rivales, pero que esta pelea es especial por la gran rivalidad deportiva que existe.

“Nunca me he enfrentado a peleadoras fáciles, ahora se dice que Seniesa es la más dura, es una campeona invicta, nadie la ha ganado, pero no se ha enfrentado a alguien como yo”, nos dijo Yokasta.

“No tengo miedo, voy a darlo todo porque son mis títulos mundiales los que tengo que defender, quitárselos a ella no será fácil, pero lo puedo lograr. Igual que con todas mis rivales, voy a prepararme a conciencia y con todo el respeto que me merece Seniesa. Nunca hay que subestimar a nadie”, añadió.

Valle comentó que se le eriza la piel cuando piensa que ese combate puede ser el más importante en la historia del boxeo costarricense.

“Estoy más que consciente de eso, es una pelea tan importante, quiero hacer historia, deseo ser la campeona unificada, es un sueño y es algo por lo que hemos trabajado tanto. Mario Vega (el promotor) siempre lo visualizó, que sería la campeona unificada y estamos cerca”.

Yokasta Valle quiere los cuatro títulos mundiales. (Albert Marín)

Vega nos recordó que no es la primera vez que la nacional se enfrenta a una invicta.

“En noviembre del año antepasado enfrentamos a Evelyn Bermúdez, y le quitó el invicto, la diferencia es que Seniesa es americana y la han promovido bien y es conocida. También Yoka le quitó el invicto al vietnamita Nguyễn Thị Thu Nhi”, detalló el promotor.

Estrada también reaccionó este martes, cuando se confirmó la pelea en sus redes sociales, con un pequeño comentario. “Es hora de brillar y mostrar al mundo por qué soy la mejor campeona”.

El viernes 7 de febrero, Valle y Estrada tendrán un cara a cara durante el anuncio oficial del combate, que se realizará en el pesaje de la pelea entre Teófimo López y Jamaine Ortiz en Las Vegas.