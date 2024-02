Yokasta Valle le comenzó ganando a Seniesa Estrada... ¡en elegancia!

Yokasta Valle posó junto a su promotor Óscar de la Hoya y su rival Seniesa Estrada. Foto: Facebook.

Yokasta Valle se ha caracterizado porque su presencia marca la diferencia y en la presentación cara a cara de la pelea con Seniesa Estrada no fue la excepción.

La boxeadora costarricense estuvo en la presentación oficial de su pelea con la estadounidense por distintas plataformas para Estados Unidos y en Costa Rica se vio por Facebook.

Notamos que Yoka se lo tomó con mucha seriedad el asunto, así se reflejó cuando llegó al set con un sobrio vestido blanco, mientras que su rival un poco más informal, lo que sí dejó claro la tica es que irá con todo para convertirse en campeona absoluta.

“No los vamos a decepcionar, será un enfrentamiento campeona versus campeona, no tengo nada personal, simplemente quiero convertirme en en campeona absoluta, entonces Seniesa tiene dos titulos y es lo que estoy buscando, no a ella, simplemente los títulos mundiales que los he buscado por muchos años con mucho trabajo, he subido de divisiones, subí a 108 libras, luego bajé a 105 para convertirme en campeona absoluta y aquí estamos a solo un paso”, respondió.

Aseguró que sigue entrenando fuerte para llegar al día de la pelea en todas y sentenció que ella será de pocas palabras y muchas acciones dentro del ring.

Seniesa se mostró más tranquila, enfocada en que buscará retener sus títulos a cómo dé lugar.

La pelea entre Yokasta y Seniesa será el próximo viernes 29 de marzo en la ciudad estadounidense de Arizona.