Yokasta Valle sufrió la pesadilla de todo viajero en su llegada a Las Vegas

La boxeadora costarricense Yokasta Valle tuvo un verdadera pesadilla en su viaje a Las Vegas donde tendrá un encaramiento contra Seniesa Estrada, con quien peleará el 29 de marzo en Arizona.

La tica salió hacia Las Vegas donde este miércoles se realizará el pesaje entre Teófimo López y Jamaine Ortíz. En ese evento se presentará de forma oficial la pelea entre Valle y Estrada. En disputa estarán cuatro títulos mundiales de las 105 libras. Yokasta ostenta dos y Seniesa dos.

Mario Vega contó que a Yokasta Valle le perdieron el equipaje en el aeropuerto. (Marvin Caravaca)

Pero el viaje resultó una verdadera tortura para la pugilista tica, según nos contó su representante, Mario Vega.

En primera instancia, el vuelo que conectaba Costa Rica con Dallas sufrió un retraso de tres horas.

En Dallas, debieron cruzar los dedos para que les dieran oportunidad de viajar este mismo martes, pues las oficinas de Migración en esa ciudad estadounidense cerraba a las 10 de la noche.

Finalmente pudieron tomar el vuelo a Las Vegas a las 11 de la noche y llegaron aproximadamente a las 2 de la mañana.

Por si fuera poco, la organizadora Top Rank ofreció un transporte en el aeropuerto, pero el chofer nunca llegó. “Estaban muy apenados, eso sí”, expresó Vega.

Y para terminarla de hacer, a Yokasta le perdieron la maleta con toda sus cosas personales. “Por dicha sí llegaron los guantes, ha sido todo un periplo”, añadió Vega.

En Las Vegas van dos horas adelante y desde allá, Vega contó que Yokasta había descansado bien, y que en la tarde la iba a dedicar a entrenar pues ya su entrenadora Gloria Alvarado está con ellos. “Eso nos deja muy tranquilos”, comentó.

“Aún falta mucho para la pelea”, añadió Vega, dando a entender que aunque ha habido inconvenientes, no se arrugan ante nada y continuarán con entusiamos preparando la pelea en el tiempo que queda.

Yokasta Valle y Seniesa Estrada estarán cara a cara este miércoles a las 3 de la tarde.

Luego del encaramiento, Valle se quedará en Estados Unidos, en Los Ángeles específicamente, para preparar la pelea ante Seniesa Estrada, que muchos consideran la pelea más importante en la historia del boxeo nacional.

Valle ha pedido la pelea con Seniesa desde hace bastante tiempo y hasta ahora tendrá la oportunidad de medirse a una boxeadora tan completa como Estrada.

“Cuando gané mi primer título decía, ‘quiero ser campeona mundial absoluta’. Lo fui haciendo, trabajando día a día, fuerte, visualizando con paciencia. Uno se queja de que no hay apoyo, pero hay que dar resultados extraordinarios para que a uno lo apoyen, así lo he hecho, he ido a Japón, Alemania y España ganando y ahorita tener el respaldo de los patrocinadores hacen que sea más que una motivación”, manifestó Valle.

Vega cree que estos inconvenientes fortuitos hacen más fuerte a Valle y no le cabe la menor duda de que dará todo lo mejor de sí.