Yokasta Valle podría conocer este sábado a uno de sus ídolos

Óscar De La Hoya y Yokasta Valle hablaron hace tres semanas en un mano a mano, Foto: Instagram

La boxeadora costarricense Yokasta Valle tiene dos eventos marcados esta semana y los dos son cosas con las que ha soñado desde hace mucho tiempo y que le generan mucha ilusión

Lo primero y más importante, desde luego, es el combate ante la vietnamita Thi Thu Nhi Nguyen en el que buscará unificar los títulos de las 105 libras de la de la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo.

Para ese combate la campeona tica exuda confianza, se siente muy emocionada de ir por un objetivo que sueña desde hace mucho tiempo y para el que hasta está apadrinada por la leyenda del boxeo Óscar de La Hoya, quien la firmó para su promoción.

Conocer al méxico-estadounidense De La Hoya ha llevado a Yoka a otro nivel en el mundo del boxeo, ganando oportunidades gigantes, con peleas que se transmiten a más de 200 países mediante la plataforma DAZN y entrenando cerquita suyo en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

El excampeón mundial y Yoka hicieron buena química, tanto que en una conversación que tuvieron hace tres semanas, De La Hoya le dijo que la ayudaría a conocer a uno de sus mejores amigos y a quien Valle admira y que de casualidad estará este fin de semana en Costa Rica, el cantante Marc Anthony.

Yokasta Valle buscará llevar al Team Chingona a lo más alto con un doble título mundial

En entrevista con La Teja, Valle habló de la gran admiración que siente por el cantante de origen puertorriqueño, intérprete de grandes éxitos como Vivir Lo Nuestro, Ahora Quién, Y Hubo Alguien, entre otros, y que se presentará el sábado 8 en el Estadio Nacional.

“Golden Boy tiene un app para entrevistas y noticias y ahí lo entrevisté (a Óscar). Fue una charla de atleta a atleta muy interesante, porque todo lo que uno siente y ha pasado, él también, entonces nos identificamos mucho, compartimos muchas anécdotas, historias y qué le gusta a él”.

“Estuvimos hablando que uno de sus amigos es Marc Anthony y le dije que me lo tiene que presentar porque es mi cantante favorito. Óscar ya fue a Costa Rica y dijo que le encantó, que es precioso y que Marc le ha dicho también y que si uno de sus mejores amigos se lo dice, es por algo”.

Marc Anthony y Óscar de La Hoya son grandes amigos. Foto: Instagram

Yokasta Valle se portó como una campeona sin miedo ante provocaciones de su rival

Buen ritmo

Valle tiene muy buen ritmo, lo demuestra con sus movimientos con gracia en el ring y lo dejó en claro hace tres años, cuando participó en el reality show de Teletica, Dancing with the Stars.

“A mí me encanta la salsa y el que más me gusta es Marc Anthony, le admiro esa voz... De hecho el primer concierto al que fui fue de él, yo no soy mucho de ir a conciertos, pero los de él... hay que ver si en uno de esos lo conozco”.

“Yo sé que sí tengo la oportunidad, que la posibilidad de conocerlo a él está bastante cercana. Si puedo ir al concierto que tendrá ahí le digo a Óscar, que le hable, que me ayude”.

La campeona es alguien que siempre se visualiza en sus metas y objetivos, desde ser campeona mundial, hasta pelear en grandes escenarios en los Estados Unidos y rozarse con leyendas del box y porqué no conocer a sus ídolos musicales y hasta cantar con él, nos dijo bromeando.

Yokasta Valle ya tiene todo listo para pelear por la unificación de campeonatos de las 105 libras. (Rafael Pacheco Granados)

“Le tendría que pedir perdón porque no canto nada, pero me sé todas sus canciones completas y hasta le hacemos al dúo de La India en Vivir lo Nuestro, que es mi favorita”, dijo entre risas.

Lo que sueña Valle es igual a lo que sueña cualquier fanática, solo que si a ella se la abre una puerta, no lo va a dejar pasar, de la misma manera que lo ha hecho en su carrera en el ring.

A punta de talento, carisma y gracia, Yokasta se ha ido ganando cada uno de sus logros y se está preparando para los grandes escenarios a los que, como doble campeona, tendrá sin duda acceso.