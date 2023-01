Yokasta Valle renunció a dos títulos mundiales, ¿por qué?

La boxeadora nacional Yokasta Valle renunció a sus dos títulos mundiales de las 108 libras, de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que le ganó en noviembre a la argentina Evelyn ‘la Princesa’ Bermúdez.

La renuncia sorprende a la afición, pero no hay de qué preocuparse, pues forma parte de la estrategia que se ha trazado el equipo que maneja a la gran campeona tica.

Yokasta Valle va para Estados Unidos a un campamento. (Cortesía )

Esta estrategia consiste en unificar los cuatro títulos mundiales de las 105 libras, de los cuales actualmente posee dos, el de la FIB y el de la OMB, mientras que la alemana Tina Rupprecht posee el de la Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la estadounidense Seniesa Estrada es la dueña del cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Siempre he querido unificar y hacer historia en las 105 libras, en su momento nos llegó la oportunidad de estos títulos en las 108 libras, la tomamos y logramos quitarle el invicto a la campeona y arrebatarle esos cinturones, pero mi sueño es seguir en las 105 de momento, ya que no puedo ser campeona activa en las dos categorías por reglamento y claramente debo ser respetuosa de los lineamientos mundiales, esto lo sabíamos no es ninguna sorpresa, pero queríamos aprovechar la oportunidad de sumar más títulos a mi carrera” expresó Valle.

Yoka tiene claro que la prioridad son las 105 libras, pero una vez que se obtengan los cinturones faltantes, buscará nuevamente tener los de las 108 libras, pero todo de manera organizada con su manager y la promotora Golden Boy.

Yokasta Valle renunció al título que ganó en noviembre.

Su manager Mario Vega se mostró satisfecho por las oportunidades que se están generando, tanto para la campeona como para todo el “Team Yoka”.

“Estamos felices y agradecidos por lo que está sucediendo para nuestro equipo y el boxeo nacional”, expresó Vega.

“Solo con el apoyo de la empresa privada es que Costa Rica puede sacar mucho más talento en el deporte y sabemos que existe, pero se ocupa de apoyo”, añadió Vega.

Actualmente Yokasta se encuentra en Puerto Rico, donde la Organización Mundial de Boxeo (OMB) le otorgó su nuevo cinturón de las 105 libras y de ahí partirá a Estados Unidos para iniciar su campamento 2023 a cargo de su entrenadora Gloria Alvarado.