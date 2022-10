Yokasta Valle reta a campeona alemana “¿Tiene miedo?”

La campeona mundial de las 105 libras Yokasta Valle retó a la campeona alemana Tina Rupert a pelear con ella en una dinámica de preguntas y respuestas que hizo en su Instagram con sus seguidores.

A la tica le preguntaron, ¿si pudieras tener una próxima pelea con quién sería?

La campeona del pueblo no se guardó nada y lanzó una desafiante respuesta, que si llega a la alemana, probablemente la va a picar.

Yokasta Valle le hizo ver a Tina Rupert que quiere pelear contra ella. (Rafael Pacheco Granados)

“De hecho se han estado en negociaciones para la próxima pelea que es con Tina Ruppert, pero parece que no quiere pelear conmigo. ¿Tiene miedo Tina Rupert, que no quieres pelear conmigo? Dijo en una publicación mía que estaba lista, pareciera que no, porque no quiere pelear”.

¡Yokasta Valle ganó y es la mejor boxeadora del mundo!

El asunto no paró allí, en la siguiente historia, Valle mostró el estado donde le dice a la alemana que le han dicho que no estás lista para pelear ¿por qué no lo estás? y Rupert responde, ‘revisa tus fuentes’.

Yoka termina con un filazo, ‘¿por qué mientes, si no quieres pelear?’

Esta fue la conversación de Yoka con Tina

Veremos si la alemana se da cuenta de lo que dijo Yokasta y reacciona para ver una gran pelea entre la campeona tica y Tina Rupert. Ellas ya habían pactado una pelea, en plena pandemia, pero la alemana no pudo salir de su país por las restricciones sanitarias.