Yokasta Valle reveló cómo es su hombre ideal y a cuáles les tiene puesta la cruz

Yokasta Valle ha combinado su belleza con ser implacable en el ring, una marca que sin duda ha sido su sello. (Marvin Caravaca)

Yokasta Valle se sentó con La Teja a hablar largo y tendido de temas de los que suele referirse muy poco, ella suele ser muy discreta con su vida personal y a hablar de asuntos como los del corazón.

A raíz del relanzamiento y la nueva imagen de nuestro medio, la campeona mundial de las 105 libras en cinco categorías bajó la guardia y nos contó algo que muchos de sus fans quieren saber.

La querida y carismática campeona del pueblo está soltera, nos confesó que por ahora no piensa en parejas, pues está muy concentrada en su carrera aunque sí sueña con vestirse de blanco y casarse en una boda por todo lo alto, aunque por ahora no tenga candidatos.

¿Cómo es el hombre ideal para Yoka? ¿Qué características tiene?, nos lo dijo con lujo de detalles.

“Muchos pensarían, hay seguro que a Yoka le gustan los boxeadores o tiene que ser boxeador y no, yo tuve dos novios boxeadores y no me fue bien y lo siento, ya ellos no califican, tal vez solo Canelo (Saúl Álvarez) jajajajaja, pero no, no, él está casado entonces ya no se puede, pero la verdad es esa, con los boxeadores no me fue bien, entonces ya cerré esa puerta”

“Otros pensarían que tiene que ser alguien musculoso, grande, que esté metido en el deporte y en el gimnasio y vieras que eso no es algo que me desvele ni algo que tampoco ando buscando”, nos dijo.

Quién llegue al corazón de Yoka tiene que ser ante todo una persona con mucha confianza en sí mismo, que apunte a grandes metas y sueños, pero por sobre todas las cosas, que la apoye en todos sus proyectos.

“Yo estoy buscando alguien que me apoye en lo que estoy, porque eso es lo más difícil, que alguien apoye incondicionalmente, que esté ahí en las buenas, pero más aún en las malas, eso es lo que busco y que me respete, yo respeto, pero que él también me respete, eso es indispensable.

“Otra cosa es que sea un soñador, que así como yo visualizo las cosas en grande, que él también, que no tenga límites y quiera ir con todo al 200% en cualquier proyecto que se imponga, que no diga que no a sus sueños, que sea positivo y soñador, sin miedo al éxito”, agregó.

Yokasta Valle es la combinación pura de ser bella y letal. (Marvin Caravaca)

La campeona del pueblo nos había dicho que para cuando acabe su carrera en unos años, es cuando le gustaría dar el paso al altar en una boda por todo lo alto, en todo sentido, es una mujer que sabe muy bien lo que quiere

Sin intimidarse

Yoka es una guerrera que ha triunfado y alcanzado grandes metas en un mundo dominado principalmente por hombres y con una visión machista, pero no dejarse llevar por comentarios o las dudas de algunos es lo que la tienen donde está.

Su apariencia a muchos sorprende, podrán verla delicada, muy femenina y coqueta, pero cuando se sube al ring demuestra su poderío y hasta nos contó una curiosa anécdota con el mismísimo Óscar de la Hoya, antes de ser firmada por su promoción, Golden Boy Promotions.

Hasta Óscar de la Hoya se fue en la finta cuando vio a Yokasta Valle por primera vez y se llevó una gran sorpresa. Foto: Instagram

“En la primera pelea que hice en Estados Unidos se sorprendieron mucho, tanto Óscar de la Hoya, en ese entonces estaba Robert Díaz (la mano de derecha de Óscar). Al pesaje yo fui en blazer (saco) y muy bien presentada y nos dicen ‘eyyy, ya saben que va a tener su pesaje, ¿por qué está tan bien vestida?’ y les dice Mario (Vega, su mánager), ‘espérense y vean’”

“Cuando Óscar me vio en el pesaje dice, ‘waaaaoooo, pero ¿pelea?, todo esto está muy bien, pero ¿pelea?’ y al siguiente día, el sábado el día de la pelea se sorprendió mucho, no solo por la pelea, sino porque me gané al público, pelee con una mexicana y mucho mexicano estaba ahí, pero al quinto o sexto round ya estaban gritando ‘tica, tica’, con eso lo terminé de convencer que fue una gran pelea”, recordó Yoka.

La anécdota vale para recordar como Valle nunca ha puesto a pelear su parte femenina con el ring, rompiendo lo que suele ser el boxeo femenino de manera tradicional, con muchas competidoras de aspecto rudo y sin preocuparse por su aspecto.

