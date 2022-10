Yoserth Hernandez: “Tenía muchas posibilidades de ir a la Selección”

Yoserth Hernández, el gran volante del Puntarenas FC, que se lesionó en la parte más emocionante del campeonato cuando su equipo era asediado por otros clubes por el segundo puesto del grupo B, reconoce que su buen momento estaba a punto de darle un lugar en la Selección Nacional.

Pero una jugada con Joaquín Aguirre de Sporting, en el estadio Ernesto Rohrmoser, le produjo una lesión llamada acromioclavicular, que es como una separación del hombro.

Yoserht Hernández ha sido una baja sensible en las semifinales. (Cortesía )

La ausencia de Hernández ha sido sensible para Puntarenas FC al que le ha faltado un poco más de creatividad en el medio campo.

Puntarenas visita este sábado al Herediano en el estadio Coyella Fonseca, en el juego de vuelta de la semifinal. La ida quedó 0 a 0 en el Lito Pérez de Puntarenas.

-¿En qué etapa de la lesión está?

- En la última, tengo que recuperar la fuerza y movilidad, casi al cien por ciento, en unos 20 días podría estar entrenando de lleno.

- Muchos opinan que al Puerto le hace falta su fútbol, ¿cree eso?

- Es muy bonito que la gente se exprese así de uno, pero el equipo ha trabajado bien, tal vez no se han dado los resultados que uno espera, pero siempre busca ganar. Puntarenas se mantiene en lucha y en busca de sus objetivos. Nadie es indispensable.

Al porteño ya le habían dicho que sacara la visa. (Cortesía )

- ¿Se comunica con el plantel para animarlos?

- Constantemente, con ellos, con el profe, trato de apoyarlos, trato de ir a los partidos (está en San José) si Dios me lo permite, el sábado iré al Coyella Fonseca. Para nosotros es una final, la idea es cerrar el pase a la final.

- El momento de la lesión es complicado. Es el momento cumbre del campeonato y se decía que usted iba para la Selección a la gira a Asia. ¿Se achantó?

- Sí, venían cosas buenas para mí, lo de la Sele por ejemplo, uno lo piensa y le baja el ánimo. Fueron dos o tres días duros luego de la cirugía. Pero ahora lo veo con positivismo, quiero enfocarme en recuperarme bien para volver fuerte y luchar por mi futuro y que se me den nuevas oportunidades.

- ¿Quién le ha ayudado a estar más fuerte en lo emocional?

- Mis papás, don Marvin Hernández y Karla Loría y mi hermano Anthony (no confundir con su compañero de equipo Anthony Hernández) y mi novia Paola Guzmán. Siempre han tenido ese apoyo hacia mi, ella ha estado conmigo en muchas etapas de mi carrera que han sido muy difíciles, me ha costado mucho.

-¿Usted estaba en la lista para aquella gira a Asia?

- No podría decirlo oficialmente, pero sí había posibilidades de que fuera, ya me habían enviado a sacar la visa, ya la tenía, luego, por boca de otras personas me di cuenta que era posible que hubiera estado en lista, pero se dio la lesión.

- El caso de su compañero Anthony, muy parecido al suyo, convocado a un partido y lo hace bien y anota, ¿lo motiva para buscar la oportunidad?

- A mí me hace feliz y me llena de orgullo de él, porque le ha costado. He estado cerca de él por año y medio, no lo conocía pero sé que ha sido difícil. Me llena ver que tuvo la oportunidad y la aprovechó y que puede conseguir grandes cosas. Sí me motiva un caso así, tanto él como otros, podemos alcanzar grandes cosas.

-¿Qué piensa del juego ante el Team?

Puntarenas FC se la tenido que jugar sin Yoserth. (Rafael Pacheco Granados)

- Sabemos que es un partido difícil, el juego pasado contra ellos en esa cancha sacamos un empate, Herediano falló opciones y eso nos ayudó a plantearnos mejor y buscar el empate. Ahora será diferente porque es una semifinal. Si hacemos un gol, lo pondremos difícil para ellos, estamos convencidos que vamos a hacer un gran partido.

- ¿Joaquín Aguirre se ha comunicado con usted?

- Me escribió, claramente fue una falta normal. No tuvo mala intención, fue amable en escribirme y preguntar cómo estaba.