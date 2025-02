Yostin Salinas le responde a Bryan Ruiz, a Alajuelense y a todo aquel que le dijo malintencionado

Yostin Salinas (izquierda) responde a quienes lo critican por la falta que le cometió a Creichel Pérez de Alajuelense. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Yostin Salinas, jugador del Sporting, salió al paso de los cuestionamientos que hicieron en Alajuelense, por la fuerte falta que cometió contra Creichel Pérez.

El futbolista albinegro publicó un mensaje en sus redes sociales, dejando en claro que no hubo mala intención en la jugada.

“Los que me conocen y saben de dónde vengo saben el tipo de persona que soy, lo que digan afuera no me va a afectar, porque si Dios está conmigo quién contra mí. No hablen sin saber, sólo buena vibra siempre. Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra” destacó el defensor.

El miércoles por la noche, los rojinegros afirmaron que el exjugador del Saprissa no fue profesional en la jugada con el chamaco manudo, pues además del bombazo, no mostró respeto por la situación.

La molestia de los rojinegros reside en que este sería el segundo jugador al que Salinas le apaga las luces, pues anteriormente, también desconectó a Celso Borges de un fuerte golpe.