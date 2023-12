Youstin Salas habló de su video más viral, en el que sale pidiendo cambio para Julen Cordero

Youstin Salas sí pidió que sacaran a Julen Cordero, pero por una buena razón. Foto: Prensa Saprissa. (Diego_Mora)

Un video que tiene como protagonistas a Youstin Salas y a Julen Cordero, durante el partido del domingo entre el Saprissa y el Santos de Guápiles, se hizo viral esta semana y dio para muchos comentarios.

En las imágenes se ve a Salas haciendo señas a la banca del Monstruo, apuntando a la cabeza de Cordero, para que lo saquen del juego lo antes posible, situación que sirvió para que muchos hicieran bullying, especialmente contra el joven atacante morado.

En La Teja nos fuimos a la raíz del cacho y le consultamos al volante si había visto el video y que nos explicara el contexto de lo visto, situación que hasta nos agradeció.

“Gracias por la pregunta porque es bueno aclarar lo que realmente pasó. Él, en medio partido, antes de que metiéramos el gol, me dijo que se le estaba cargando el isquio (músculo isquiotibial, en la parte posterior del muslo) y que se iba a arratonar, porque a ver, tiene todo el campeonato sin jugar y va a una cancha complicada, con un rival complicado y corrió un montón. Entonces yo le dije: ‘Bro, si quiere me acerco y le digo al hombre (Vladimir Quesada) para que tome una decisión’

“Él me dice: ‘No, no, yo ya le dije, pero voy a repetírselo’, entonces le respondí que estaba bien, porque ocupamos de los once. Cuando metimos el gol, él le dijo (a Quesada), pero creo que no lo vio, entonces yo levanté las manos y lo señalé a él para que lo viera y le dije que hiciera el cambio, entonces fue eso, porque no, no, Dios guarde, cómo yo voy a decirle al técnico que tiene que sacar a un compañero, no lo haría con él ni con nadie”, nos explicó.

Youstin Salas aclara qué fue lo que pasó en video en que pide que saquen a Julen Cordero

Salas agregó que se dio cuenta de lo que se estaba hablando cuando su esposa, Dilana Espinoza, le enseño el video y le contó que se había viralizado.

“Yo no sabía qué estaba pasando y ella me dice: ‘Amor, vea lo que está pasando en Twitter (ahora llamado X)’ y después de ahí, en eso quedó, nada más”, añadió.

Cordero, efectivamente, salió lesionado al 71′ y en su lugar ingreso Samir Taylor.